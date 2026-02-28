Minutë pas minute: Izraeli dhe SHBA-të sulmojnë Iranin, përgjigjet Teherani – gjithçka po ndodh atje
Izraeli nisi një sulm kundër Iranit të shtunën, dhe një sulm i Shteteve të Bashkuara është duke u zhvilluar.
"Shteti i Izraelit nisi një sulm parandalues kundër Iranit për të hequr kërcënimet ndaj shtetit të Izraelit", tha ministri i Mbrojtjes, Israel Katz.
Sipas raportimeve, shpërthime u dëgjuan në Teheran dhe në qytete të tjera në të gjithë Iranin.
Ndërsa presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha të shtunën se Shtetet e Bashkuara kishin filluar "operacione të mëdha luftarake" në Iran.
"Objektivi ynë është të mbrojmë popullin amerikan duke eliminuar kërcënimet e menjëhershme nga regjimi iranian", tha Trump në një video të shpërndarë në mediat sociale.
Operacioni ushtarak amerikan pritet të ndodhë gjatë disa ditëve, raportoi Reuters duke cituar një zyrtar amerikan.
Shtrirja e operacioneve ajrore dhe detare nuk ishte menjëherë e qartë.
Ndërkohë ka ardhur një përgjigje nga Irani, duke sulmuar në drejtim të Izraelit.
Izraeli dhe SHBA nisin sulmet ajrore ndaj Iranit
Izraeli ka ndërmarrë një ofensivë të gjerë ushtarake ndaj Iranit, të koduar me emrin “Operation Lion’s Roar”, duke kryer sulme raketore kundër objektivave në Teheran dhe në disa qytete të tjera iraniane.
Operacionit i janë bashkuar edhe Shtetet e Bashkuara dhe ka në shënjestër instalime ushtarake si edhe infrastrukturë strategjike të Iranit.
Në përgjigje, Irani ka lëshuar raketa dhe dronë drejt territorit izraelit, ndërsa ka goditur gjithashtu baza amerikane në rajon, përfshirë ato në Bahrejn, Katar dhe Kuvajt, si dhe objektiva të tjera të lidhura me interesat amerikane.
Zyrtarë të lartë iranianë kanë paralajmëruar se “nuk ekzistojnë vija të kuqe”, duke theksuar se çdo interes amerikan apo izraelit në Lindjen e Mesme mund të trajtohet si objektiv legjitim për sulm.