Aeroplanë të Forcave Ajrore Amerikane janë fotografuar në bazën ajrore RAF Fairford, në Gloucestershire.

Ministria e Mbrojtjes tha se SHBA-të kanë filluar të përdorin bazat britanike për “operacione specifike mbrojtëse” kundër Iranit.

Një aeroplan mallrash Boeing C-17 ulet pas dy bombarduesve B-1 Lancer në imazhet më poshtë.



Ndryshe, Donald Trump dhe Keir Starmer kanë zhvilluar një telefonatë disa orë pas kritikave të fundit të presidentit amerikan ndaj kryeministrit britanik.

Lideri i ri i Iranit pritet të jetë djali i Ajatollah Khameneit

Ata diskutuan situatën në Lindjen e Mesme dhe bashkëpunimin ushtarak midis Mbretërisë së Bashkuar dhe SHBA-së, sipas një zëdhënësi të Downing Street.

Kjo përfshinte "përdorimin e bazave të RAF në mbështetje të vetëmbrojtjes kolektive të partnerëve në rajon". /Telegrafi/

EvropaNga BotaBotë