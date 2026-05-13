Irani i ka paraqitur Shteteve të Bashkuara pesë kushte kryesore si parakusht për rifillimin e bisedimeve diplomatike, raportojnë mediat iraniane.

Sipas Agjencisë së Lajmeve Fars, Teherani kërkon fillimisht ndërprerjen e çdo veprimi ushtarak në rajon, veçanërisht në Liban, si hap drejt uljes së tensioneve.

Po ashtu, Irani kërkon heqjen e plotë të sanksioneve amerikane, lirimin e të gjitha aseteve iraniane të ngrira jashtë vendit, si dhe kompensim për dëmet e shkaktuara nga konfliktet dhe veprimet ushtarake.

Në listën e kërkesave përfshihet edhe njohja e kontrollit të Iranit mbi ngushticën e Hormuzit, një nga rrugët më strategjike të transportit të naftës në botë.

Teherani nuk ka dhënë ende sinjale për një kompromis, ndërsa mbetet e paqartë nëse Uashingtoni do t’i pranojë këto kushte si bazë për rikthimin në tryezën e negociatave.

Ndryshe, SHBA-ja dhe Irani kanë arritur një marrë marrëveshje për armëpushim pa afat të caktuar. /Telegrafi/

