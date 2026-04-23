Ka prona që të bindin me lokacionin, dhe ka të tjera që të fitojnë me mënyrën si është menduar çdo hapësirë brenda. Kjo banesë i kombinon të dyja – duke ofruar një ambient që funksionon mirë në përditshmëri dhe një pozicion që të mban afër çdo gjëje që të duhet.
Një hapësirë e menduar për jetesë të përditshme, në një lokacion që ofron qasje të lehtë në çdo nevojë – kjo banesë 95.58m² në rrugën “Dardania”, në kompleksin Britania Homes, ofrohet për shitje.
E organizuar në qëndrim ditor me kuzhinë, dy dhoma gjumi, banjo, depo dhe ballkon, ajo përfiton nga orientimi lindje-perëndim, i cili siguron ndriçim natyral gjatë gjithë ditës dhe krijon një ambient të hapur dhe të rehatshëm për banim.
Banesa është e pajisur me sistem ngrohjeje me energji elektrike dhe kondicioner, ndërsa ndërtesa ofron ashensor dhe vendparkim – elemente që ndikojnë drejtpërdrejt në komoditetin e përditshëm.
Me fletë poseduese dhe kontratë që realizohet te noteri, kjo pronë ofron siguri në blerje. Lokacioni në një zonë të zhvilluar të Fushë Kosovës, me qasje të lehtë në rrugët kryesore dhe afër çdo shërbimi, e bën këtë banesë një zgjedhje të qëndrueshme për jetesë apo investim.
Karakteristika dhe informata të pronës
- 2 dhoma gjumi
- 1 banjo1
- Tarracë
- Me fletë poseduese
- Dokumentacioni me Noter
- Orientimi: Lindje, Perëndim
- Mobilimi: Kuzhina, Banjo, Salloni
- Sistemi i ngrohjes: KEDS
- Ashensor
- Vendparkim
- Kondicioner
- TV
Agjenti: Benet Zaiti
Emaili: benet.zaiti@pro-rks.com
Numri kontaktues: tel:+383 44 888 444
