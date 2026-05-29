Në Sofali, në rrugën “Zylfije Gashi”, ofrohet për shitje një shtëpi me sipërfaqe 400m², e vendosur në truall prej 4.4 ari. Prona është e pajisur me fletë poseduese, ka dokumentacion të rregulluar me noter dhe ofron hapësirë të bollshme për jetesë familjare.
Shtëpia është e organizuar në përdhes dhe dy kate, me orientim nga të gjitha anët - jug, veri, lindje dhe perëndim. Kjo e bën hapësirën më të ndriçuar dhe më funksionale gjatë gjithë ditës.
Renditja e brendshme përfshin qëndrim ditor, kuzhinë, pesë dhoma gjumi, katër banjo, katër depo dhe katër ballkone. Për më shumë komoditet, shtëpia ka sistem të ngrohjes gjeotermike, kondicioner, garazh dhe hapësirë për vendparkim.
Lokacioni në Sofali i jep kësaj prone një përparësi të veçantë. Lagjja njihet për qetësinë, gjelbërimin dhe karakterin rezidencial, ndërsa mbetet e lidhur mirë me qendrën e Prishtinës dhe shërbimet e nevojshme urbane.
Me sipërfaqe të madhe, organizim të përshtatshëm dhe pozitë të kërkuar, kjo shtëpi është një mundësi e mirë për familjet që kërkojnë më shumë hapësirë, privatësi dhe rehati pranë kryeqytetit.
Karakteristika dhe informata të pronës
- 5 dhoma gjumi
- 4 banjo
- 4 Tarraca
- Me fletë poseduese
- Dokumentacioni me Noter
- Orientimi: Jug, Veri, Lindje, Perëndim
- Mobilimi: Salloni, Kuzhina, Banjo
- Sistemi i ngrohjes: Geotermike
- Garazh
- Vendparkim
- Kondicioner
- TV
Kontakti:
Agjenti: Dior Lipovica
Emaili: dior.lipovica@pro-rks.com
Numri i telefonit: +383 44 888 444
