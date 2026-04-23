Nëse po kërkon më shumë hapësirë, kjo banesë 145m² në Bregun e Diellit mund të jetë zgjedhja ideale #15148
Në një kohë kur hapësira po bëhet gjithnjë e më e rëndësishme në përzgjedhjen e banimit, ofertat që kombinojnë metrazhin e madh me një lokacion të zhvilluar marrin vëmendje të veçantë. Një e tillë vjen nga Bregu i Diellit, ku ofrohet për shitje banesa me sipërfaqe 145m², e vendosur në rrugën “Ilir Durmishi”, te Banesat e Kuqe.
Banesa ka orientim nga lindja, jugu dhe perëndimi, duke siguruar ndriçim natyral gjatë ditës. Hapësira e brendshme përfshin qëndrim ditor, kuzhinë, pesë dhoma gjumi, banjo, tualet dhe ballkon – një organizim që i përshtatet mirë familjeve që kërkojnë më shumë hapësirë.
Prona është e pajisur me ngrohje përmes Termokos, si dhe alternativë me dru, ndërsa tre kondicionerët sigurojnë temperaturë të përshtatshme gjatë gjithë vitit. Gjithashtu, disponon hapësirë për vendparkim, një element praktik për jetesën e përditshme.
Lokacioni e bën këtë pronë edhe më funksionale – me afërsi të menjëhershme me shkolla, çerdhe dhe QMF, si dhe lidhje të shpejtë me rrugët kryesore të qytetit, duke e lehtësuar lëvizjen në çdo drejtim.
Karakteristika dhe informata të pronës
- 5 dhoma gjumi
- 2 banjo1
- Tarracë
- Dokumentacioni me Avokat
- Orientimi: Lindje, Perëndim, Jug, Veri
- Mobilimi: Salloni, Kuzhina, Banjo
- Sistemi i ngrohjes: Dru, TermoKos
- Vendparkim
- Kondicioner
Agjenti: Benet Zaiti
Emaili: benet.zaiti@pro-rks.com
Numri kontaktues: +383 44 888 444
