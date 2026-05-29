Në Tokbashqe, në rrugën “Mbretëresha Teutë”, ofrohet për shitje shtëpia me sipërfaqe 500m², e vendosur në truall prej 5.81 ari. Prona është e pajisur me fletë poseduese dhe dokumentacion të rregullt përmes noterit.
Shtëpia është e strukturuar në përdhes, një kat dhe nënkulm, me orientim nga të gjitha anët, çka i siguron ndriçim natyral dhe funksionalitet në organizim.
Hapësirat e brendshme përfshijnë dy qëndrime ditore, dy kuzhina, gjashtë dhoma gjumi, dy banjo dhe dy ballkone, duke e bërë pronën të përshtatshme për familje që kërkojnë më shumë hapësirë dhe komoditet.
Ngrohja mundësohet përmes energjisë elektrike, naftës dhe peletit, ndërsa shtëpia është e pajisur edhe me kondicioner. Prona ka oborr të gjelbëruar dhe hapësirë për vendparkim.
Me lokacion të përshtatshëm, qasje të shpejtë në qendër dhe afërsi me shërbimet e nevojshme, kjo shtëpi paraqet një mundësi të mirë për banim familjar në Tokbashqe.
Karakteristika dhe informata të pronës
- 6 dhoma gjumi
- 2 banjo
- 2 Tarraca
- Me fletë poseduese
- Dokumentacioni me Noter
- Orientimi: Lindje, Perëndim, Jug, Veri
- Mobilimi: Salloni, Kuzhina, Banjo
- Sistemi i ngrohjes: KEDS, Naftë, Pelet
- Vendparkim
- Kondicioner
Kontakti:
Agjenti: Drilon Tullari
Emaili: drilon.tullari@pro-rks.com
Numri i telefonit: +383 44 888 444
