Në Tokbashqe, në rrugën “Mbretëresha Teutë”, ofrohet për shitje shtëpia me sipërfaqe 500m², e vendosur në truall prej 5.81 ari. Prona është e pajisur me fletë poseduese dhe dokumentacion të rregullt përmes noterit.

Shtëpia është e strukturuar në përdhes, një kat dhe nënkulm, me orientim nga të gjitha anët, çka i siguron ndriçim natyral dhe funksionalitet në organizim.

Hapësirat e brendshme përfshijnë dy qëndrime ditore, dy kuzhina, gjashtë dhoma gjumi, dy banjo dhe dy ballkone, duke e bërë pronën të përshtatshme për familje që kërkojnë më shumë hapësirë dhe komoditet.

Ngrohja mundësohet përmes energjisë elektrike, naftës dhe peletit, ndërsa shtëpia është e pajisur edhe me kondicioner. Prona ka oborr të gjelbëruar dhe hapësirë për vendparkim.

Me lokacion të përshtatshëm, qasje të shpejtë në qendër dhe afërsi me shërbimet e nevojshme, kjo shtëpi paraqet një mundësi të mirë për banim familjar në Tokbashqe.

Karakteristika dhe informata të pronës

  • 6 dhoma gjumi
  • 2 banjo
  • 2 Tarraca
  • Me fletë poseduese
  • Dokumentacioni me Noter
  • Orientimi: Lindje, Perëndim, Jug, Veri
  • Mobilimi: Salloni, Kuzhina, Banjo
  • Sistemi i ngrohjes: KEDS, Naftë, Pelet
  • Vendparkim
  • Kondicioner

Kontakti:

Agjenti: Drilon Tullari

Emaili: drilon.tullari@pro-rks.com

Numri i telefonit: +383 44 888 444

