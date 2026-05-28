Shtëpia me sipërfaqe 300m² është në dispozicion për qira në Velani, në rrugën “Shaip Kamberi”, një nga zonat më të kërkuara për banim në Prishtinë.

E organizuar me bodrum, përdhes dhe dy kate, kjo pronë ofron dy hapësira qëndrimi ditor, dy kuzhina, katër dhoma gjumi dhe katër banjo, si dhe bodrum prej 100m². Ky organizim e bën të përshtatshme për familje më të mëdha ose jetesë kolektive.

Shtëpia ka orientim nga të gjitha anët, duke mundësuar ndriçim natyral gjatë gjithë ditës, ndërsa sistemi i ngrohjes ofron fleksibilitet përmes energjisë elektrike, naftës dhe druve.

Oborri i mirëmbajtur, garazhi dhe hapësira për vendparkim shtojnë funksionalitetin e pronës. Velania është një nga lagjet më të kërkuara për banim kolektiv, e pozicionuar në kodër me pamje panoramike mbi qytet.

Karakteristika dhe informata të pronës

  • 4 dhoma gjumi
  • 4 banjo
  • 3 Tarraca
  • Orientimi: Jug, Lindje, Perëndim, Veri
  • Mobilimi: Salloni, Kuzhina, Banjo
  • Sistemi i ngrohjes: Dru, KEDS, Naftë
  • Garazh
  • Vendparkim
Agjenti: Leart Binaku
Numri kontaktues: +383 44 888 444