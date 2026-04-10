Në Veternik, në rrugën “Petro Nini Luarasi”, është në shitje një shtëpi me sipërfaqe 229m², e pajisur me fletë poseduese dhe e vendosur në një zonë me qasje të lehtë në qytet.
E ndërtuar në përdhes dhe bodrum, prona ofron një organizim praktik të hapësirave. Pjesa kryesore përfshin qëndrim ditor, kuzhinë, tri dhoma gjumi, dy banjo dhe depo, ndërsa në bodrum ndodhet një hapësirë e dedikuar për lavanderi.
Orientimi nga lindja, jugu dhe perëndimi siguron ndriçim natyral gjatë ditës, ndërsa sistemi i ngrohjes ofron fleksibilitet përmes pompës termike dhe druve. Shtëpia është e pajisur edhe me kondicioner për komoditet shtesë.
Prona shtrihet në truall prej 3.95 Ari dhe përfshin garazh, bunar, rezervuar uji prej 1,000 litrash si dhe depo për mjete kopshti, duke e bërë funksionale edhe në aspektin e mirëmbajtjes së hapësirave të jashtme.
Lokacioni në Veternik, pranë rrugëve kryesore dhe qendrave tregtare si Albi Mall, e bën këtë pronë të përshtatshme për jetesë praktike me qasje të shpejtë në shërbimet kryesore.
Karakteristika dhe informata të pronës
- 3 dhoma gjumi
- 2 banjo
- 1 Tarracë
- Me fletë poseduese
- Dokumentacioni me Noter
- Orientimi: Perëndim, Lindje, Veri
- Mobilimi: Salloni, Banjo, Kuzhina, Dhoma
- Sistemi i ngrohjes: Dru, Pompë termike
- Garazh
- Kondicioner
