Në Lakrishtë, në rrugën “Musa Tolaj”, është në shitje një banesë me sipërfaqe 97.82m², e vendosur në kompleksin Nartel Center, ndërtim nga Nartel.
E orientuar nga lindja dhe jugu, banesa ofron qëndrim ditor me kuzhinë dhe tryezari, dy dhoma gjumi, banjo, tualet, depo dhe ballkon, duke krijuar një organizim praktik për jetesë.
Ngrohja është e mundësuar me energji elektrike, ndërsa ndërtesa është e pajisur me ashensor dhe ofron depo në garazh.
Lokacioni në Lakrishtë, një nga zonat më të afërta me qendrën e qytetit, siguron qasje të shpejtë në rrugë kryesore dhe afërsi me shkolla, markete dhe shërbime të tjera të përditshme.
Banesa ofrohet për shitje pa mobilje.
Karakteristika dhe informata të pronës
- 1 hapësirë
- 2 dhoma gjumi
- 2 banjo
- 1 Tarracë
- Dokumentacioni me Avokat
- Orientimi: Jug, Lindje
- Mobilimi: Pa mobilim
- Sistemi i ngrohjes: KEDS
- Ashensor
Agjenti: Yll Batusha
Emaili: yll.batusha@pro-rks.com
Numri kontaktues: +383 44 888 444
