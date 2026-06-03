Rruga A po kthehet gradualisht në një prej zonave më aktive për banim në Prishtinë, ndërsa kjo banesë 118m² sjell kombinimin e duhur mes hapësirës, lokacionit dhe funksionalitetit për jetesë familjare.
Banesa ndodhet në Rrugën “Elbasani”, afër Spitalit Amerikan, në kompleksin ACG - ndërtim nga ACG. Lokacioni ofron qasje të lehtë në rrugë kryesore, shërbime të përditshme dhe zona të reja banimi, duke e bërë pronën të përshtatshme për ata që kërkojnë komoditet dhe lidhje të mirë me pjesët kryesore të qytetit.
Me orientim nga jugu dhe veriu, banesa siguron ndriçim natyral dhe ajrosje të mirë gjatë ditës. Hapësirat e brendshme janë të ndara në mënyrë funksionale dhe përfshijnë qëndrim ditor, kuzhinë, tri dhoma gjumi, dy banjo, një tualet, depo dhe ballkon.
Banesa është pjesërisht e mobiluar, duke përfshirë sallonin, kuzhinën dhe banjot, ndërsa sistemi i ngrohjes është me energji elektrike. Po ashtu, prona është e pajisur me kondicioner, duke ofruar rehati shtesë në çdo sezon.
Ndërtesa ku ndodhet banesa ka ashensor, vendparkim dhe garazh, elemente të rëndësishme për jetesë praktike dhe të organizuar. Prona është e pajisur me fletë poseduese dhe dokumentacioni mund të realizohet përmes noterit.
Me çmim prej 215,000 euro, kjo banesë paraqet një mundësi të mirë për familjet që kërkojnë hapësirë, lokacion të përshtatshëm dhe pronë me dokumentacion të rregullt në një zonë me zhvillim të vazhdueshëm.
Karakteristika dhe informata të pronës
- 3 dhoma gjumi
- 3 banjo1
- Tarracë
- Me fletë poseduese
- Dokumentacioni me Noter
- Orientimi: Jug, Veri
- Mobilimi: Salloni, Kuzhina, Banjo
- Sistemi i ngrohjes: KEDS
- Ashensor
- Garazh
- Vendparkim
- Kondicioner
- TV
Kontakti:
Agjenti: Agan Ramaxhiku
Emaili: agan.ramaxhiku@pro-rks.com
Numri kontaktues: +383 44 888 444
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