Nëse jeni në kërkim të një hapësire komode për jetesë, kjo banesë te Prishtina e Re ofron lokacion të përshtatshëm, organizim funksional dhe kushte të mira për banim ose investim.
Banesa ka sipërfaqe prej 105m² dhe ndodhet në rrugën “Holger Petersen”, në kompleksin Albanica Homes, ndërtim nga Albanica. Me orientim nga lindja, ajo ofron ndriçim natyral dhe organizim praktik të hapësirave të brendshme.
Në përbërje ka qëndrim ditor, kuzhinë, dy dhoma gjumi, banjo, tualet dhe ballkon. Banesa është pjesërisht e mobiluar, përfshirë sallonin, kuzhinën dhe banjot, ndërsa sistemi i ngrohjes funksionon me pompë termike. Gjithashtu, prona është e pajisur edhe me kondicioner.
Ndërtesa ku gjendet banesa ka ashensor, hapësirë për vendparkim dhe mundësi për garazh me çmim shtesë. Prona posedon fletë poseduese, ndërsa dokumentacioni realizohet te noteri.
Prishtina e Re është një nga zonat me potencial të lartë zhvillimi në kryeqytet, me ndërtime të reja, infrastrukturë në përmirësim dhe afërsi me shërbimet e nevojshme për jetesë të përditshme.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- 2 dhoma gjumi
- 2 banjo
- 1 Tarracë
- Me fletë poseduese
- Dokumentacioni me Noter
- Orientimi: Lindje
- Mobilimi: Salloni, Kuzhina, Banjo
- Sistemi i ngrohjes: Pompë termike
- Ashensor
- Garazh
- Vendparkim
- Kondicioner
Kontakti:
Agjenti: Qendresa Balaj
Emaili: qendresa.balaj@pro-rks.com
Numri kontaktues: +383 44 888 444
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