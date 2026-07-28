Nëse jeni në kërkim të një prone që ofron hapësirë të bollshme, tarracë të madhe dhe pozicion të favorshëm pranë qendrës së Prishtinës, ky penthouse në Dragodan paraqet një mundësi që duhet marrë në konsideratë.
Prona ndodhet në rrugën “Sofokliu”, pranë Hotel Ador, dhe ofrohet për shitje me çmim prej 210,400 euro. Me sipërfaqe prej 127.5m², penthouse-i ka një organizim funksional të hapësirave, të përshtatshëm për banim familjar.
Brenda tij gjenden qëndrimi ditor, kuzhina, dy dhoma gjumi dhe një banjo. Pronën e plotëson tarraca prej 25m², e cila mund të shfrytëzohet si ambient për pushim, qëndrim të përditshëm apo organizimin e një këndi të jashtëm me pamje drejt qytetit.
Orientimi nga perëndimi mundëson ndriçim natyral gjatë pasdites, ndërsa pozita e pronës ofron pamje të hapur mbi Prishtinën. Salloni, kuzhina dhe banjoja ofrohen të mobiluara, duke reduktuar nevojën për investime shtesë para vendosjes.
Sistemi i ngrohjes funksionon me energji elektrike. Ndërtesa është e pajisur me ashensor, ndërsa për banorët ka hapësirë të mjaftueshme për vendparkim.
Dragodani është një nga zonat më të njohura të Prishtinës, e kërkuar për afërsinë me qendrën, qasjen e lehtë në rrugët kryesore dhe pamjet panoramike mbi qytet. Në afërsi gjenden restorante, markete, shkolla, institucione dhe shërbime të nevojshme për jetesën e përditshme.
Dokumentacioni i shitblerjes realizohet përmes avokatit.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- 2 dhoma gjumi
- 1 banjo
- 1 Tarracë
- Dokumentacioni me Avokat
- Orientimi: Perëndim
- Mobilimi: Salloni, Kuzhina, BanjoS
- istemi i ngrohjes: KEDS
- Ashensor
- Vendparkim
- TV
Kontakti:
Agjenti: Artan Badivuku
Emaili: artan.badivuku@pro-rks.com
Numri kontaktues: +383 44 888 444
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