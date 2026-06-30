Në Suhadoll ofrohet për shitje një pronë me potencial të lartë investimi, e cila përfshin truall prej 37.9 ari dhe objekt të ndërtuar prej 2400m², të përshtatshëm për depo, prodhim apo veprimtari të ndryshme biznesore.
Prona përfshin një parcelë me potencial të lartë zhvillimi dhe një objekt funksional, duke krijuar mundësi të mira për biznese që kërkojnë hapësirë të madhe, qasje praktike dhe infrastrukturë të gatshme për shfrytëzim.
Një nga përparësitë kryesore të kësaj prone është fleksibiliteti në organizim. Trualli mund të ndahet sipas nevojave të investitorit, duke mundësuar zhvillim të fazuar apo përshtatje të hapësirës për projekte të ndryshme biznesore.
Prona posedon fletë poseduese, ndërsa kontrata e blerjes realizohet te noteri, duke ofruar siguri juridike për blerësin. Ajo ka qasje në rrugë, ujë, kanalizim dhe energji elektrike nga KEDS.
Vlerë shtesë e kësaj prone është fakti se 1600m² të deposë aktualisht janë me qira aktive, duke e bërë investimin më të favorshëm për ata që kërkojnë kthim të menjëhershëm nga prona.
Me çmim prej 1,800,000 euro, kjo pronë në Suhadoll paraqet mundësi të mirë për investitorë dhe biznese që kërkojnë hapësirë funksionale, dokumentacion të rregullt dhe potencial të qëndrueshëm zhvillimi.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- Me fletë poseduese
- Dokumentacioni me Noter
- Rrugë
- Ujë
- Kanalizim
- KEDS
Kontakti:
Agjenti: Drilon Tullari
Emaili: drilon.tullari@pro-rks.com
Numri kontaktues: +383 44 888 444
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