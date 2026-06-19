Nëse po kërkoni një shtëpi të gjerë dhe të përshtatshme për jetesë familjare, kjo pronë në Lagjen Qëndresa ofron hapësirë të bollshme, organizim funksional dhe kushte të mira banimi në një zonë rezidenciale.
Me sipërfaqe prej 374m², shtëpia është e ndërtuar në truall prej 4.64 ari dhe është e pajisur me fletë poseduese. Dokumentacioni i rregullt dhe realizimi i kontratës te noteri e bëjnë procesin e blerjes të qartë dhe të sigurt.
Shtëpia është e organizuar në përdhes dhe një kat, duke ofruar ndarje praktike të hapësirave për nevoja të ndryshme familjare. Brenda saj gjenden dy qëndrime ditore, dy kuzhina, pesë dhoma gjumi, dy banjo, dy depo dhe ballkon. Kjo strukturë e bën pronën të përshtatshme për familje të mëdha, për banim më komod apo për shfrytëzim të ndarë në dy nivele.
Orientimi nga të gjitha anët i mundëson shtëpisë ndriçim natyral dhe ajrosje të mirë gjatë ditës. Sistemi i ngrohjes është i mundësuar me energji elektrike dhe me dru, duke ofruar alternativa praktike për sezonin e dimrit.
Trualli prej 4.64 ari krijon hapësirë të mjaftueshme për vendparkim dhe shfrytëzim të jashtëm. Lagjja Qëndresa njihet si zonë e përshtatshme për banim familjar, me qasje në markete, dyqane dhe shërbime të tjera të nevojshme për përditshmëri.
Me sipërfaqe të madhe, organizim të mirë dhe dokumentacion të rregullt, kjo shtëpi paraqet një mundësi të mirë për blerësit që kërkojnë pronë familjare me hapësirë dhe funksionalitet afatgjatë.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- 5 dhoma gjumi
- 2 banjo
- 1 Tarracë
- Me fletë poseduese
- Dokumentacioni me Noter
- Orientimi: Perëndim, Lindje, Jug, Veri
- Mobilimi: Salloni, Dhoma, Banjo, Kuzhina
- Sistemi i ngrohjes: KEDS, Dru
Kontakti:
Agjenti: Yll Kuçi
Emaili: ylli.kuqi@pro-rks.com
Numri kontaktues: +383 44 888 444
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