Objekt 2475m² me qira në Sllatinë të Madhe – hapësirë e përshtatshme për zhvillimin e biznesit #16068
Për bizneset që synojnë të zgjerojnë veprimtarinë në një hapësirë të madhe, të organizuar mirë dhe me qasje të lehtë, ky objekt me qira në Sllatinë të Madhe, në komunën e Fushë Kosovës, ofron kushte të përshtatshme për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme biznesore.
Prona ka sipërfaqe të përgjithshme prej 2475m² dhe ofrohet me çmim prej 13,000 euro në muaj. Falë dimensioneve dhe strukturës së saj, ajo mund të përshtatet për kompani që operojnë në tregti, distribuim, administratë, ekspozim të produkteve apo veprimtari të tjera biznesore.
Hapësira e brendshme është e organizuar në tetë njësi të shfrytëzueshme, të cilat mund të përdoren si zyra, showroom ose ambiente të tjera pune. Në dispozicion janë edhe tri tualete, ndërsa orientimi nga veriu, jugu, lindja dhe perëndimi mundëson ndriçim natyral në pjesë të ndryshme të objektit.
Ndërtimi është realizuar me materiale cilësore, duke krijuar kushte të përshtatshme për funksionimin dhe organizimin e përditshëm të një biznesi. Prona aktualisht nuk ka sistem të instaluar të ngrohjes.
Një tjetër përparësi është hapësira e bollshme për parkim, e cila lehtëson qasjen për stafin, klientët dhe bashkëpunëtorët.
Lokacioni në Sllatinë të Madhe, pranë Fushë Kosovës, e pozicionon objektin në një zonë të përshtatshme për kompani që kërkojnë sipërfaqe të mëdha dhe hapësirë për zgjerimin e veprimtarisë së tyre.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- 8 hapësira
- 3 banjo
- Orientimi: Veri, Jug, Lindje, Perëndim
- Sistemi i ngrohjes: Nuk ka ngrohje
- Vendparkim
Kontakti:
Agjenti: Lorik Deci
Emaili: lorik.deci@pro-rks.com
Numri kontaktues: +383 44 888 444
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