Nëse jeni në kërkim të një shtëpie të gjerë, të mobiluar dhe të gatshme për banim, kjo pronë në Bërnicë të Epërme është një mundësi e mirë për jetesë familjare pranë Prishtinës.

Shtëpia ka sipërfaqe prej 360m² dhe ndodhet afër Restaurant “Berlini”, në një lokacion të përshtatshëm me qasje të shpejtë në rrugë kryesore. Ajo është e ndarë në përdhes dhe një kat, me orientim nga të gjitha anët, duke ofruar ndriçim natyral dhe organizim të mirë të hapësirave.

Hapësirat e brendshme përfshijnë qëndrim ditor, kuzhinë, pesë dhoma gjumi, tri banjo, një tualet, dy depo dhe dy ballkone. Shtëpia shitet e mobiluar, me sallon, kuzhinë dhe banjo të kompletuara.

Ngrohja është e mundësuar me energji elektrike dhe dru, ndërsa prona është e pajisur edhe me kondicioner. Në pjesën e jashtme ka oborr të gjelbëruar, garazh dhe hapësirë të mjaftueshme për vendparkim.

Me çmim prej 290,000 euro, fletë poseduese dhe dokumentacion te noteri, kjo shtëpi është mundësi e përshtatshme për familjet që kërkojnë hapësirë dhe qasje të mirë pranë Prishtinës.

Karakteristika dhe informata të pronës:

  • 2 hapësira
  • 5 dhoma gjumi
  • 4 banjo
  • 2 Tarraca
  • Me fletë poseduese
  • Dokumentacioni me Noter
  • Orientimi: Veri, Jug, Lindje, Perëndim
  • Mobilimi: Salloni, Kuzhina, Banjo
  • Sistemi i ngrohjes: KEDS, Dru
  • Garazh
  • Vendparkim
  • Kondicioner
  • TV

Kontakti:

Agjenti: Qendresa Balaj

Emaili: qendresa.balaj@pro-rks.com

Numri kontaktues: +383 44 888 444

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