Nëse jeni në kërkim të një shtëpie të gjerë, të mobiluar dhe të gatshme për banim, kjo pronë në Bërnicë të Epërme është një mundësi e mirë për jetesë familjare pranë Prishtinës.
Shtëpia ka sipërfaqe prej 360m² dhe ndodhet afër Restaurant “Berlini”, në një lokacion të përshtatshëm me qasje të shpejtë në rrugë kryesore. Ajo është e ndarë në përdhes dhe një kat, me orientim nga të gjitha anët, duke ofruar ndriçim natyral dhe organizim të mirë të hapësirave.
Hapësirat e brendshme përfshijnë qëndrim ditor, kuzhinë, pesë dhoma gjumi, tri banjo, një tualet, dy depo dhe dy ballkone. Shtëpia shitet e mobiluar, me sallon, kuzhinë dhe banjo të kompletuara.
Ngrohja është e mundësuar me energji elektrike dhe dru, ndërsa prona është e pajisur edhe me kondicioner. Në pjesën e jashtme ka oborr të gjelbëruar, garazh dhe hapësirë të mjaftueshme për vendparkim.
Me çmim prej 290,000 euro, fletë poseduese dhe dokumentacion te noteri, kjo shtëpi është mundësi e përshtatshme për familjet që kërkojnë hapësirë dhe qasje të mirë pranë Prishtinës.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- 2 hapësira
- 5 dhoma gjumi
- 4 banjo
- 2 Tarraca
- Me fletë poseduese
- Dokumentacioni me Noter
- Orientimi: Veri, Jug, Lindje, Perëndim
- Mobilimi: Salloni, Kuzhina, Banjo
- Sistemi i ngrohjes: KEDS, Dru
- Garazh
- Vendparkim
- Kondicioner
- TV
Kontakti:
Agjenti: Qendresa Balaj
Emaili: qendresa.balaj@pro-rks.com
Numri kontaktues: +383 44 888 444
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