Në një nga zonat më të qasshme dhe më të frekuentuara në hyrje të Prishtinës, ofrohet me qira objekti me sipërfaqe totale prej 2100m², i pozicionuar në Magjistralen Prishtinë – Ferizaj, afër Prishtina Mall.
Objekti aktualisht funksionon si spital dhe është i organizuar në mënyrë praktike, me 38 hapësira të shfrytëzueshme, 6 depo dhe 7 banjo. Falë sipërfaqes së madhe dhe ndarjes funksionale, prona ofron mundësi të mira për përshtatje në varësi të nevojave të biznesit.
Ndriçimi natyral nga të gjitha orientimet, ashensori, kondicionerët dhe sistemi i ngrohjes me energji elektrike e bëjnë objektin të përshtatshëm për përdorim të menjëhershëm. Përparësi shtesë është trualli prej 45 ari, i cili ofron hapësirë të mjaftueshme për vendparkim dhe qarkullim të lehtë.
Lokacioni pranë rrugës kryesore e bën këtë objekt të përshtatshëm për klinikë, institucion shëndetësor, qendër trajnimi, administratë, kompani shërbimi apo veprimtari të tjera biznesore që kërkojnë hapësirë të madhe dhe qasje të lehtë.
Me dokumentacion të rregullt, leje ndërtimi dhe fletë poseduese, objekti ofron siguri në procesin e qiradhënies dhe paraqet mundësi të përshtatshme për biznese që kërkojnë hapësirë të madhe, funksionale dhe lehtë të qasshme pranë Prishtinës.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- 38 hapësira
- 7 banjo
- Me leje ndërtimi
- Me fletë poseduese
- Orientimi: Lindje, Perëndim, Jug, Veri
- Sistemi i ngrohjes: KEDS
- Ashensor
- Vendparkim
- Kondicioner
Kontakti:
Agjenti: Metin Kera
Emaili: metin.kera@pro-rks.com
Numri kontaktues: +383 44 888 444
Trending Real Estate
Telegrafi Real Estate në Email
Regjistrohu dhe pranoj ofertatme te reja ne emailin tend