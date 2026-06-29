Në lagjen Dardania, në rrugën “Ilaz Kodra”, afër Elita Plus, ofrohet me qira shtëpia me sipërfaqe 178m². Lokacioni i përshtatshëm, afërsia me shërbime dhe qasja e lehtë e bëjnë këtë pronë të përshtatshme si për banim, ashtu edhe për veprimtari afariste.
Shtëpia është e zhvilluar në dy kate dhe përfshin dy qëndrime ditore, dy kuzhina, tri dhoma gjumi, dy banjo, lavanderi dhe bodrum. Orientimi nga perëndimi, jugu dhe veriu i siguron hapësirave ndriçim natyral dhe mundësi të mirë organizimi.
Prona ndodhet në truall prej 3 ari dhe ka edhe 3.2 ari oborr shtesë, duke ofruar hapësirë të jashtme dhe vendparkim të mjaftueshëm. Ajo është e pajisur me ngrohje me Termokos dhe kondicioner, ndërsa hapësirat mund të përshtaten për zyre, klinikë, qendër edukative apo çerdhe.
Me çmim prej 2,200 euro në muaj, kjo shtëpi në Dardani është zgjidhje e mirë për ata që kërkojnë lokacion praktik dhe përdorim fleksibil në Prishtinë.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- 3 dhoma gjumi
- 2 banjo
- 1 Tarracë
- Me fletë poseduese
- Orientimi: Veri, Jug, Perëndim
- Mobilimi: Salloni, Kuzhina, Banjo
- Sistemi i ngrohjes: TermoKos
- Vendparkim
- Kondicioner
- TV
Kontakti:
Agjenti: Edin Shabani
Emaili: edin.shabani@pro-rks.com
Numri kontaktues: +383 44 888 444
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