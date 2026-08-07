Penthouse 160m² + 80m² tarracë me qira në Lagjen e Spitalit – hapësirë dhe komoditet në Prishtinë #14030
Nëse jeni në kërkim të një banese me hapësirë të bollshme, tarracë të madhe dhe kushte të përshtatshme për jetesë familjare, ky penthouse në Lagjen e Spitalit ofron një kombinim të mirë të rehatisë, funksionalitetit dhe lokacionit.
Prona ofrohet me qira me çmim prej 2,200 euro në muaj dhe ndodhet në rrugën “Ismet Hoti”, në një objekt të ndërtuar nga Berisha Group. Penthouse-i ka 160m² sipërfaqe të brendshme, ndërsa plotësohet edhe me një tarracë prej 80m², duke krijuar hapësirë shtesë për qëndrim dhe organizim të ambienteve të jashtme.
Organizimi i brendshëm përfshin qëndrimin ditor, kuzhinën, tri dhoma gjumi, dy banjo, një tualet, depo dhe tarracë. Orientimi nga lindja dhe jugu i mundëson banesës ndriçim të mirë natyral gjatë ditës.
Për ngrohje, prona është e lidhur me Termokos dhe ka gjithashtu pompë termike, ndërsa për temperaturat më të larta është e pajisur me kondicioner.
Ndërtesa posedon ashensor dhe hapësirë të mjaftueshme për parkim, ndërsa në kuadër të ofertës përfshihen edhe dy garazha, një element i rëndësishëm për familjet me më shumë se një automjet.
Një tjetër avantazh është lokacioni në Lagjen e Spitalit, zonë e zhvilluar dhe e kërkuar për banim në Prishtinë. Në afërsi ndodhen Qendra Klinike Universitare e Kosovës, institucione të tjera shëndetësore, shkolla, markete, stacione të transportit urban dhe rrugë kryesore që sigurojnë lidhje të lehtë me pjesët e tjera të kryeqytetit.
Me 160m² hapësirë banimi, tarracë prej 80m², dy garazha dhe qasje të lehtë në shërbimet kryesore të zonës, ky penthouse ofron komoditet dhe funksionalitet për një jetesë të rehatshme në Prishtinë.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- 3 dhoma gjumi
- 3 banjo
- 1 Tarracë
- Orientimi: Lindje, Perëndim, Jug, Veri
- Mobilimi: Salloni, Kuzhina, Banjo
- Sistemi i ngrohjes: Pompë termike, TermoKos
- Ashensor
- Garazh
- Vendparkim
- Kondicioner
- TV
Kontakti:
Agjenti: Arben Haliti
Emaili: arben.haliti@pro-rks.com
Numri kontaktues: +383 44 888 444
Trending Real Estate
Telegrafi Real Estate në Email
Regjistrohu dhe pranoj ofertatme te reja ne emailin tend