Nëse jeni në kërkim të një banese funksionale në një nga lagjet më të preferuara të Prishtinës, kjo pronë në Bregun e Diellit paraqet një mundësi të mirë për banim familjar apo investim.

Banesa ofrohet për shitje me sipërfaqe prej 80m² dhe ndodhet në rrugën “Qamil Bala”, afër Qendrës së Mjekësisë Familjare. Lokacioni i saj ofron qasje të lehtë në shërbime të përditshme, shkolla, çerdhe dhe linja të trafikut urban, duke e bërë jetesën më të organizuar dhe më të përshtatshme.

Me orientim nga lindja, perëndimi dhe jugu, banesa përfiton ndriçim natyral gjatë ditës. Hapësirat e brendshme janë të ndara në qëndrim ditor, kuzhinë me tryezari, dy dhoma gjumi, një banjo, dy depo dhe dy ballkone, duke ofruar komoditet dhe shfrytëzim praktik të hapësirës.

Sistemi i ngrohjes është i mundësuar me Termokos, ndërsa prona ofron edhe hapësirë të mjaftueshme për vendparkim. Banesa është pjesërisht e mobiluar, me sallon, kuzhinë dhe banjo të përfshira.

Bregu i Diellit vazhdon të mbetet një nga zonat më të kërkuara për banim në kryeqytet, falë infrastrukturës së zhvilluar, afërsisë me institucionet e rëndësishme dhe lidhjes së mirë me pjesët tjera të qytetit.

Me çmim prej 200,000 euro, fletë poseduese dhe dokumentacion te noteri, kjo banesë është mundësi e mirë për banim në një nga zonat më të kërkuara të Prishtinës.

Karakteristika dhe informata të pronës:

  • 2 dhoma gjumi
  • 1 banjo
  • 2 Tarraca
  • Me fletë poseduese
  • Dokumentacioni me Noter
  • Orientimi: Lindje, Perëndim, Jug
  • Mobilimi: Salloni, Kuzhina, Banjo
  • Sistemi i ngrohjes: TermoKos
  • Vendparkim

Kontakti:

Agjenti: Artan Badivuku

Emaili: artan.badivuku@pro-rks.com

Numri kontaktues: +383 44 888 444

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