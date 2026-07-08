Nëse jeni në kërkim të një banese funksionale në një nga lagjet më të preferuara të Prishtinës, kjo pronë në Bregun e Diellit paraqet një mundësi të mirë për banim familjar apo investim.
Banesa ofrohet për shitje me sipërfaqe prej 80m² dhe ndodhet në rrugën “Qamil Bala”, afër Qendrës së Mjekësisë Familjare. Lokacioni i saj ofron qasje të lehtë në shërbime të përditshme, shkolla, çerdhe dhe linja të trafikut urban, duke e bërë jetesën më të organizuar dhe më të përshtatshme.
Me orientim nga lindja, perëndimi dhe jugu, banesa përfiton ndriçim natyral gjatë ditës. Hapësirat e brendshme janë të ndara në qëndrim ditor, kuzhinë me tryezari, dy dhoma gjumi, një banjo, dy depo dhe dy ballkone, duke ofruar komoditet dhe shfrytëzim praktik të hapësirës.
Sistemi i ngrohjes është i mundësuar me Termokos, ndërsa prona ofron edhe hapësirë të mjaftueshme për vendparkim. Banesa është pjesërisht e mobiluar, me sallon, kuzhinë dhe banjo të përfshira.
Bregu i Diellit vazhdon të mbetet një nga zonat më të kërkuara për banim në kryeqytet, falë infrastrukturës së zhvilluar, afërsisë me institucionet e rëndësishme dhe lidhjes së mirë me pjesët tjera të qytetit.
Me çmim prej 200,000 euro, fletë poseduese dhe dokumentacion te noteri, kjo banesë është mundësi e mirë për banim në një nga zonat më të kërkuara të Prishtinës.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- 2 dhoma gjumi
- 1 banjo
- 2 Tarraca
- Me fletë poseduese
- Dokumentacioni me Noter
- Orientimi: Lindje, Perëndim, Jug
- Mobilimi: Salloni, Kuzhina, Banjo
- Sistemi i ngrohjes: TermoKos
- Vendparkim
Kontakti:
Agjenti: Artan Badivuku
Emaili: artan.badivuku@pro-rks.com
Numri kontaktues: +383 44 888 444
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