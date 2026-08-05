Në Lakrishtë, një prej zonave me zhvillimin më të hovshëm urban në Prishtinë, ofrohet për shitje banesa me sipërfaqe prej 98.96m². Lokacioni i përshtatshëm, organizimi funksional dhe qasja e lehtë në pjesët kryesore të qytetit e bëjnë këtë pronë një mundësi të mirë për banim ose investim.
Banesa ndodhet në rrugën “Tirana”, në kompleksin Prime Residence 3, ndërtim nga Prime Group Construction. Orientimi nga lindja dhe jugu siguron ndriçim të mirë natyral gjatë ditës, duke krijuar një ambient të këndshëm në hapësirat e brendshme.
Prona përfshin dy dhoma gjumi, dy banjo dhe një tarracë, ndërsa ofrohet pa mobilim, duke u dhënë pronarëve të rinj mundësinë ta organizojnë dhe arredojnë sipas nevojave të tyre. Sistemi i ngrohjes funksionon me energji elektrike, ndërsa ndërtesa është e pajisur me ashensor dhe ofron mundësi për vendparkim.
Lakrishta është shndërruar në një prej zonave më dinamike të kryeqytetit, me ndërtesa moderne banesore dhe afariste, si dhe me qasje në shërbimet e nevojshme për jetën e përditshme. Afërsia me rrugët kryesore dhe lidhjet e përshtatshme me qendrën e Prishtinës dhe daljet e qytetit e bëjnë lokacionin të favorshëm si për banim, ashtu edhe për investim.
Banesa ka dokumentacion të rregullt dhe kontrata e shitblerjes realizohet te noteri.
Çmimi i pronës është 242,450 euro.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- 2 dhoma gjumi
- 2 banjo
- 1 Tarracë
- Dokumentacioni me Noter
- Orientimi: Lindje, Jug
- Mobilimi: Pa mobilim
- Sistemi i ngrohjes: KEDS
- Ashensor
- Vendparkim
Kontakti:
Agjenti: Lorik Deci
Emaili: lorik.deci@pro-rks.com
Numri kontaktues: +383 44 888 444
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