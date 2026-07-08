Truall 25 ari dhe shtëpi 300m² në shitje në Milloshevë – pronë me potencial banimi dhe biznesi #16061
Nëse po kërkoni një pronë me hapësirë të madhe, qasje të lehtë dhe potencial për banim apo zhvillim biznesor, kjo pronë në Milloshevë të Obiliqit paraqet një mundësi të mirë investimi.
E pozicionuar në Magjistralen Prishtinë – Vushtrri dhe afër Viva Fresh Store, prona përfshin truall me sipërfaqe prej 25 ari, së bashku me një shtëpi 300m².
Prona ndodhet në një lokacion të qasshëm, me dalje në rrugë kryesore dhe infrastrukturë të plotë për shfrytëzim. Trualli është i lidhur me ujësjellës, energji elektrike, kanalizim dhe ka qasje të përshtatshme për zhvillim të mëtejmë.
Brenda truallit gjendet shtëpia me sipërfaqe 300m², e organizuar në bodrum prej 60m², përdhes/lokal prej 100m² dhe tri kate banimi. Hapësirat e brendshme përfshijnë dy qëndrime ditore, kuzhinë, katër dhoma gjumi, dy banjo, depo dhe katër ballkone.
Falë pozitës në magjistrale dhe sipërfaqes së konsiderueshme të truallit, kjo pronë është e përshtatshme si për banim familjar, ashtu edhe për zhvillim biznesor apo investim afatgjatë.
Me çmim prej 580,000 euro, fletë poseduese dhe kontratë blerjeje që realizohet te noteri, kjo pronë ofron siguri dhe mundësi të mirë investimi.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- Me fletë poseduese
- Dokumentacioni me Noter
- Rrugë
- Ujë
- Kanalizim
- KEDS
Kontakti:
Agjenti: Artan Badivuku
Emaili: artan.badivuku@pro-rks.com
Numri kontaktues: +383 44 888 444
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