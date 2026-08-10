Nëse po kërkoni një objekt me sipërfaqe të madhe, mundësi fleksibile organizimi dhe pozicion strategjik për zhvillimin e biznesit, kjo pronë në magjistralen Prishtinë – Ferizaj ofron kushte të përshtatshme për veprimtari të ndryshme afariste.
Objekti me sipërfaqe totale prej 22,600m² ndodhet në Konjuh, në afërsi të Prishtina Mall, në një zonë me qasje të lehtë dhe dukshmëri të lartë nga magjistralja.
Prona është e organizuar në përdhes dhe dy kate dhe mund të ndahet në tri lamela të veçanta, me sipërfaqe prej rreth 7,533m² secila. Varësisht nga nevojat e biznesit, objekti mund të merret me qira si tërësi ose vetëm një lamelë, duke ofruar fleksibilitet në shfrytëzimin dhe organizimin e hapësirës.
Sipërfaqja e konsiderueshme dhe pozicionimi pranë një prej zonave kryesore komerciale e bëjnë objektin të përshtatshëm për kompani që kërkojnë kapacitete të mëdha operative, qasje të mirë për staf dhe klientë, si dhe një lokacion të favorshëm për zhvillimin e aktivitetit të tyre.
Objekti ka orientim nga perëndimi, është i pajisur me sistem klimatizimi, posedon fletë poseduese, ndërsa dokumentacioni për kontraktim realizohet te noteri.
Me sipërfaqe të madhe, mundësi fleksibile për ndarjen e hapësirave dhe pozicionim strategjik përgjatë magjistrales Prishtinë – Ferizaj, kjo pronë ofron kushte të përshtatshme për biznese që kërkojnë funksionalitet, qasje të lehtë dhe hapësirë për zhvillimin e veprimtarisë së tyre.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- Me fletë poseduese
- Dokumentacioni me Noter
- Orientimi: Perëndim
- Sistemi i ngrohjes: Nuk ka ngrohje
- Kondicioner
Kontakti:
Agjenti: Blerton Thaqi
Emaili: blerton.thaci@pro-rks.com
Numri kontaktues: +383 44 888 444
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