Nëse po kërkoni një banesë me organizim të mirë, ndriçim natyral dhe qasje të lehtë drejt pjesëve të ndryshme të Prishtinës, kjo pronë te Rruga A ofron kushte të përshtatshme për banim familjar ose investim.
Prona ndodhet në rrugën “Malush Kosova”, në kompleksin Anna Residence, të ndërtuar nga B&A British Building. Me sipërfaqe prej 89m², prona është e pajisur me fletë poseduese, ndërsa procesi i shitblerjes realizohet përmes noterit.
Hapësirat e brendshme janë të organizuara në qëndrim ditor, kuzhinë, dy dhoma gjumi, një banjo, një tualet dhe ballkon. Orientimi nga lindja dhe perëndimi mundëson ndriçim natyral gjatë pjesëve të ndryshme të ditës, duke krijuar një ambient të këndshëm për jetesë të përditshme.
Banesa ofrohet pa mobilim, duke i dhënë pronarit të ardhshëm mundësinë që ta rregullojë dhe mobilojë sipas stilit dhe nevojave personale. Sistemi i ngrohjes funksionon me energji elektrike dhe është i vendosur nën dysheme, për shpërndarje më të njëtrajtshme të temperaturës në hapësirat e brendshme.
Ndërtesa është e pajisur me ashensor, ndërsa garazhi mund të blihet me çmim shtesë.
Lokacioni te Rruga A ndodhet në një zonë në zhvillim të vazhdueshëm, me lidhje të përshtatshme rrugore drejt qendrës së Prishtinës dhe lagjeve përreth. Zhvillimi i ndërtimeve dhe përmirësimi i infrastrukturës ia shtojnë pronës potencialin për banim afatgjatë dhe investim.
Banesa ofrohet për shitje me çmim prej 150,000 euro.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- 2 dhoma gjumi
- 2 banjo
- 1 Tarracë
- Me fletë poseduese
- Dokumentacioni me Noter
- Orientimi: Perëndim, Lindje
- Mobilimi: Pa mobilim
- Sistemi i ngrohjes: KEDS
- Ashensor
- Garazh
Kontakti:
Agjenti: Yll Kuçi
Emaili: ylli.kuqi@pro-rks.com
Numri kontaktues: +383 44 888 444
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