Në Petrovë të Prizrenit, në Rrugën e Tranzitit, ofrohet me qira objekti afarist me sipërfaqe totale prej 3060m². Pozita e tij në një zonë me qarkullim të vazhdueshëm dhe qasje të lehtë e bën këtë pronë të përshtatshme për biznese që kërkojnë hapësirë të madhe, funksionale dhe me potencial për organizim sipas nevojave të tyre.
Objekti është i strukturuar në përdhes dhe një kat, ku secili nivel ofron hapësirë të hapur. Kjo mënyrë organizimi krijon fleksibilitet të lartë për shfrytëzim si showroom, qendër logjistike, depo, hapësirë prodhimi apo veprimtari të tjera afariste.
Prona ndodhet në truall prej 20 ari dhe ofron hapësirë të mjaftueshme për vendparkim, duke e bërë më praktik përdorimin e përditshëm për staf, klientë apo furnitorë. Objekti është i pajisur me dy ashensorë, ka shtatë banjo dhe orientim nga të gjitha anët, duke mundësuar ndriçim natyral dhe organizim më të mirë të hapësirave.
Aktualisht objekti gjendet në fazën e ndërtimit të vrazhdë, ndërsa ka lidhje me energji elektrike, ujësjellës dhe kanalizim. Kjo u jep bizneseve mundësinë që ta përshtatin hapësirën sipas standardeve dhe kërkesave të tyre specifike.
Me çmim prej 10,700 euro në muaj, ky objekt afarist në Prizren paraqet mundësi të mirë për kompani që kërkojnë lokacion të favorshëm, hapësirë të madhe dhe fleksibilitet për zhvillim afatgjatë të biznesit.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- 1 hapësirë
- 7 banjo
- Orientimi: Jug, Lindje, Veri, Perëndim
- Sistemi i ngrohjes: Nuk ka ngrohje
- Vendparkim
Kontakti:
Agjenti: Drilon Tullari
Emaili: drilon.tullari@pro-rks.com
Numri kontaktues: +383 44 888 444
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