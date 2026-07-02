Në rrugën “Dervish Hima” në Emshir, ofrohet për shitje lokali me sipërfaqe 260m², i përshtatshëm për biznese që kërkojnë hapësirë funksionale në një zonë të zhvilluar dhe lehtë të qasshme.
Lokali ndodhet në objekt të ndërtuar nga Lesna dhe ofron organizim praktik të hapësirës së brendshme. Ai përbëhet nga dy hapësira të shfrytëzueshme, një banjo dhe një tualet, duke krijuar mundësi të mira për përshtatje sipas nevojave të veprimtarisë.
Falë sipërfaqes së gjerë dhe lokacionit të favorshëm, prona mund të shfrytëzohet për zyrë, showroom, shërbime profesionale, klinikë, qendër trajnimi apo forma të tjera biznesi. Afërsia me shërbime të ndryshme dhe zhvillimi i vazhdueshëm i zonës e bëjnë këtë lokal një mundësi të mirë për investim afatgjatë.
Prona shitet me çmim prej 624,000 euro, ndërsa dokumentacioni realizohet te noteri, duke e bërë procesin e blerjes të qartë dhe të rregullt.
Ky lokal në Emshir paraqet një zgjedhje të përshtatshme për biznese që kërkojnë hapësirë funksionale, lokacion të zhvilluar dhe mundësi të mirë për organizim profesional.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- 2 hapësira
- 1 banjo
- Dokumentacioni me Noter
- Orientimi: Jug
Kontakti:
Agjenti: Hashim Shala
Emaili: hashim.shala@pro-rks.com
Numri kontaktues: +383 44 888 444
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