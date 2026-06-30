Në një nga zonat më të njohura të Prishtinës, në Dragodan, konkretisht në Lagjen Arbëria Luxury Homes, ofrohet me qira shtëpia me sipërfaqe 210m², e përshtatshme për banim familjar dhe jetë të rehatshme pranë qendrës së qytetit.
Shtëpia është e organizuar në përdhes dhe kat, me orientim nga të gjitha anët, duke siguruar ndriçim natyral gjatë ditës dhe ambient të këndshëm për banim. Hapësirat e brendshme përfshijnë dy qëndrime ditore, kuzhinë, katër dhoma gjumi, dy banjo dhe ballkon, duke ofruar renditje praktike dhe funksionale për familje.
Ngrohja është e mundësuar me pompë termike, ndërsa prona vjen pjesërisht e mobiluar në sallon, kuzhinë dhe banjo. Përveç hapësirave të brendshme, shtëpia ofron edhe oborr të gjelbëruar dhe hapësirë për pushim, duke krijuar një ambient të qetë dhe të përshtatshëm për përditshmëri.
Një përparësi tjetër e pronës është garazhi dhe vendparkimi, elemente të rëndësishme për banim në një zonë të frekuentuar si Dragodani. Lokacioni ofron qasje të lehtë në qendër të Prishtinës, shërbime të ndryshme, institucione dhe rrugë kryesore, ndërsa njëkohësisht ruan karakterin rezidencial, gjelbërimin dhe qetësinë që e bëjnë këtë lagje shumë të kërkuar.
Me çmim prej 2,000 euro në muaj, kjo shtëpi në Dragodan paraqet një mundësi të mirë për ata që kërkojnë hapësirë, komoditet dhe lokacion të favorshëm për banim në Prishtinë.Hapësira është e lirë nga data 1 gusht.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- 4 dhoma gjumi
- 2 banjo
- 1 Tarracë
- Orientimi: Perëndim, Lindje, Jug, Veri
- Mobilimi: Salloni, Kuzhina, Banjo
- Sistemi i ngrohjes: Pompë termike
- Garazh
- Vendparkim
Kontakti: Rion Dili
Emaili: rion.dili@pro-rks.com
Numri kontaktues: tel:+383 44 888 444
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