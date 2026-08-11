Nëse jeni në kërkim të një hapësire të madhe dhe funksionale për zhvillimin e biznesit në Prishtinë, ky objekt afarist në Dragodan ofron kushte të përshtatshme për organizimin e zyrave dhe veprimtarive të ndryshme profesionale.

Objekti ka sipërfaqe prej 750m² dhe është ndërtuar mbi një truall prej 5.08 ari, në rrugën “Ekrem Rexha”. Falë orientimit nga lindja, perëndimi dhe jugu, hapësirat kanë ndriçim të mirë natyral gjatë ditës.

Organizimi i brendshëm përfshin 13 hapësira pune, të cilat mundësojnë ndarje funksionale sipas nevojave të kompanisë, si dhe katër banjo dhe tri tarraca.

Objekti është i pajisur me sistem ngrohjeje me pelet, kondicioner, gjenerator, rezervuar uji dhe garazh, duke ofruar infrastrukturën e nevojshme për funksionim të përditshëm të një veprimtarie afariste.

Pozicionimi në Dragodan, me qasje të përshtatshme drejt qendrës së Prishtinës dhe afër shërbimeve kryesore, e bën këtë pronë një zgjidhje të përshtatshme për kompani, institucione, organizata apo biznese që kërkojnë hapësirë të bollshme dhe lokacion të favorshëm.

Çmimi i qirasë është 14 euro për m².

Karakteristika dhe informata të pronës:

  • 13 hapësira
  • 4 banjo3
  • Tarraca
  • Orientimi: Jug, Lindje, Perëndim
  • Sistemi i ngrohjes: Pelet
  • Kondicioner
  • Garazh

Kontakti:

Agjenti: Bardh Bucolli

Emaili: bardh.bucolli@pro-rks.com

Numri kontaktues: +383 44 888 444

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