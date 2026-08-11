Nëse jeni në kërkim të një hapësire të madhe dhe funksionale për zhvillimin e biznesit në Prishtinë, ky objekt afarist në Dragodan ofron kushte të përshtatshme për organizimin e zyrave dhe veprimtarive të ndryshme profesionale.
Objekti ka sipërfaqe prej 750m² dhe është ndërtuar mbi një truall prej 5.08 ari, në rrugën “Ekrem Rexha”. Falë orientimit nga lindja, perëndimi dhe jugu, hapësirat kanë ndriçim të mirë natyral gjatë ditës.
Organizimi i brendshëm përfshin 13 hapësira pune, të cilat mundësojnë ndarje funksionale sipas nevojave të kompanisë, si dhe katër banjo dhe tri tarraca.
Objekti është i pajisur me sistem ngrohjeje me pelet, kondicioner, gjenerator, rezervuar uji dhe garazh, duke ofruar infrastrukturën e nevojshme për funksionim të përditshëm të një veprimtarie afariste.
Pozicionimi në Dragodan, me qasje të përshtatshme drejt qendrës së Prishtinës dhe afër shërbimeve kryesore, e bën këtë pronë një zgjidhje të përshtatshme për kompani, institucione, organizata apo biznese që kërkojnë hapësirë të bollshme dhe lokacion të favorshëm.
Çmimi i qirasë është 14 euro për m².
Karakteristika dhe informata të pronës:
- 13 hapësira
- 4 banjo3
- Tarraca
- Orientimi: Jug, Lindje, Perëndim
- Sistemi i ngrohjes: Pelet
- Kondicioner
- Garazh
Kontakti:
Agjenti: Bardh Bucolli
Emaili: bardh.bucolli@pro-rks.com
Numri kontaktues: +383 44 888 444
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