Nëse jeni në kërkim të një banese të madhe, funksionale dhe në një zonë që po zhvillohet me ritëm të shpejtë, kjo pronë te Prishtina e Re është një mundësi e mirë për banim familjar apo investim.
Banesa me sipërfaqe 221.22m² ofrohet për shitje në rrugën “Holger Petersen”, në kompleksin Albanica Homes, ndërtim nga Invest Group. Ajo ka orientim nga lindja dhe perëndimi, duke ofruar ndriçim natyral dhe hapësirë të mirëorganizuar për jetesë komode.
Në brendësi, banesa përfshin pesë dhoma gjumi, dy banjo, një tualet, depo dhe dy tarraca. Sistemi i ngrohjes është me pompë termike, ndërsa banesa ofrohet pa mobilim, duke i dhënë blerësit mundësi ta përshtatë sipas nevojave dhe stilit personal.
Ndërtesa është e pajisur me ashensor, ka hapësirë për vendparkim dhe ofron dy garazhe, elemente që e bëjnë pronën më praktike për familjet që kërkojnë komoditet në përditshmëri.
Prishtina e Re është një nga zonat më aktive të zhvillimit në kryeqytet, me ndërtime të reja dhe qasje të mirë ndaj shërbimeve të nevojshme.
Me çmim prej 309,400 euro dhe dokumentacion që realizohet te noteri, kjo banesë paraqet një mundësi të mirë për ata që kërkojnë hapësirë, funksionalitet dhe lokacion të përshtatshëm në Prishtinë.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- 5 dhoma gjumi
- 3 banjo
- 2 Tarraca
- Dokumentacioni me Noter
- Orientimi: Lindje, Perëndim
- Mobilimi: Pa mobilim
- Sistemi i ngrohjes: Pompë termike
- Garazh
- Ashensor
- Vendparkim
Kontakti:
Agjenti: Artan Badivuku
Emaili: artan.badivuku@pro-rks.com
Numri kontaktues: +383 44 888 444
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