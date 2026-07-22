Nëse po kërkoni një shtëpi të bollshme, të ndriçuar dhe të përshtatshme për jetesë familjare, kjo pronë në Fshatin Ndërkombëtar ofron komoditetin, privatësinë dhe organizimin e nevojshëm për një përditshmëri të rehatshme pranë Prishtinës.
Me sipërfaqe prej 264m² dhe truall prej 4.5 ari, shtëpia paraqet një mundësi të favorshme për familjet që vlerësojnë hapësirën dhe standardin e lartë të banimit.
Shtëpia e tipit C është e organizuar në bodrum, përdhes dhe dy kate. Falë orientimit nga të katër anët – lindje, perëndim, jug dhe veri – të gjitha ambientet kanë ndriçim të bollshëm natyral dhe ajrosje të mirë gjatë ditës.
Hapësirat e brendshme përfshijnë qëndrimin ditor, kuzhinën, tri dhoma gjumi, dy banjo, një tualet, depo dhe dy ballkone. Në bodrum ndodhen edhe dy hapësira shtesë, të cilat mund të shfrytëzohen në varësi të nevojave të banorëve.
Sistemi i ngrohjes funksionon me energji elektrike, ndërsa çdo ambient është i pajisur me kondicioner, duke siguruar kushte të përshtatshme gjatë të gjitha stinëve.
Në pjesën e jashtme, prona ofron garazh dhe hapësirë për parkimin e automjeteve. Trualli prej 4.5 ari krijon më shumë privatësi dhe hapësirë për shfrytëzim të përditshëm.
E pozicionuar në një lagje të qetë, të rregulluar dhe me standard të lartë ndërtimi, kjo shtëpi është një mundësi e përshtatshme për familjet që kërkojnë më shumë hapësirë, rehati dhe siguri.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- 3 dhoma gjumi
- 3 banjo
- 2 Tarraca
- Orientimi: Lindje, Perëndim, Jug, Veri
- Mobilimi: Pa mobilim
- Sistemi i ngrohjes: KEDS
- Garazh
- Vendparkim
- Kondicioner
Kontakti:
Agjenti: Qendresa Balaj
Emaili: qendresa.balaj@pro-rks.com
Numri kontaktues: +383 44 888 444
Trending Real Estate
Telegrafi Real Estate në Email
Regjistrohu dhe pranoj ofertatme te reja ne emailin tend