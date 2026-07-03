Truall 2.2 hektarë në shitje në Brezovicë – mundësi investimi në një nga zonat më atraktive malore #15936
Nëse jeni në kërkim të një prone me potencial të lartë zhvillimi në një lokacion turistik dhe strategjik, ky truall në Brezovicë paraqet një mundësi të veçantë për investim afatgjatë.
Ofrohet për shitje trualli me sipërfaqe prej 2.2 hektarë, i pozicionuar në Brezovicë, komuna e Shtërpcës, një nga zonat më të njohura dhe më të kërkuara për zhvillime turistike, rekreative dhe afariste.
Prona ndodhet në një lokacion të favorshëm, me qasje të drejtpërdrejtë në rrugë, duke e bërë të përshtatshme për projekte të ndryshme investive. Përparësi e rëndësishme e këtij trualli është infrastruktura e kompletuar në afërsi, përfshirë lidhjen me KEDS, ujë, kanalizim dhe rrugë, elemente që e lehtësojnë ndjeshëm planifikimin dhe zhvillimin e ardhshëm.
Trualli posedon leje ndërtimi dhe fletë poseduese, ndërsa kontrata e blerjes realizohet te noteri, duke ofruar siguri dhe qartësi në procesin e transaksionit.
Me sipërfaqe të madhe, lokacion atraktiv dhe dokumentacion të rregullt, kjo pronë është e përshtatshme për investitorë që synojnë zhvillim në një prej zonave me potencial të lartë në Brezovicë.
Çmimi total i pronës është 2,750,000 euro, ndërsa çmimi për ari është 12,500 euro.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- Me leje ndërtimi
- Me fletë poseduese
- Dokumentacioni me Noter
- KEDS
- Rrugë
- Kanalizim
- Ujë
Kontakti:
Agjenti: Drilon Tullari
Emaili: drilon.tullari@pro-rks.com
Numri kontaktues: +383 44 888 444
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