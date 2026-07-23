Shtëpi 264m² me qira në Fshatin Ndërkombëtar – komoditet, hapësirë dhe privatësi pranë Prishtinës #16340
Nëse po kërkoni një shtëpi të bollshme, me ndriçim natyral dhe hapësira të përshtatshme për jetesë të rehatshme, kjo pronë në Lagjen Fshati Ndërkombëtar paraqet një mundësi ideale për banim familjar.
Shtëpia e Tipit C ka sipërfaqe prej 264m² dhe është e organizuar në përdhes dhe dy kate. Orientimi nga të gjitha anët siguron ndriçim të bollshëm natyral gjatë gjithë ditës, duke krijuar atmosferë të këndshme në secilën hapësirë.
Organizimi i brendshëm përfshin qëndrimin ditor, kuzhinën, tri dhoma gjumi, dy banjo, një tualet, depo dhe tri ballkone. Hapësirat janë të shpërndara në mënyrë funksionale, duke ofruar komoditet dhe privatësi për të gjithë anëtarët e familjes.
Sistemi i ngrohjes funksionon me energji elektrike, ndërsa shtëpia është e pajisur me kondicionerë në të gjitha hapësirat. Prona ofrohet pa mobilim, por ekziston mundësia e mobilimit sipas marrëveshjes.
Shtëpia shtrihet në një truall prej 3.28 ari dhe disponon garazh, si dhe hapësirë shtesë për parkim të jashtëm.
E pozicionuar në një lagje të qetë dhe të mirëorganizuar, prona ofron kushte të përshtatshme për familjet që kërkojnë më shumë hapësirë, privatësi dhe një ambient të rehatshëm banimi pranë kryeqytetit.
Çmimi i qirasë është 2,000 euro në muaj.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- 3 dhoma gjumi
- 3 banjo
- 3 Tarraca
- Orientimi: Lindje, Perëndim, Jug, Veri
- Mobilimi: Pa mobilim
- Sistemi i ngrohjes: KEDS
- Vendparkim
Kontakti:
Agjenti: Qendresa Balaj
Emaili: qendresa.balaj@pro-rks.com
Numri kontaktues: +383 44 888 444
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