Banesë 105m² në shitje në Lagjen Kodrina – hapësirë funksionale dhe ambient i gjelbëruar pranë Rrugës C #14185
Nëse po kërkoni një banesë me hapësirë të mirë, organizim praktik dhe lokacion në zhvillim, kjo pronë në Lagjen Kodrina ofron kushte të përshtatshme për banim familjar apo investim afatgjatë.
Banesa ka sipërfaqe prej 105m² dhe ndodhet te Rruga C, në Lagjen Kodrina, Blloku R7, ndërtim nga Tregtia. Me orientim nga lindja, ajo ofron ndriçim natyral gjatë ditës dhe një renditje funksionale të hapësirave të brendshme.
Organizimi përfshin qëndrim ditor, kuzhinë, dy dhoma gjumi, një banjo, tualet, depo dhe ballkon/tarracë, duke krijuar komoditet për jetesë të përditshme. Banesa shitet pa mobilim, gjë që i jep blerësit mundësinë ta përshtatë hapësirën sipas stilit dhe nevojave personale.
Sistemi i ngrohjes është i mundësuar me energji elektrike, ndërsa ndërtesa ku ndodhet banesa është e pajisur me ashensor. Prona gjithashtu ofron vendparkim, garazh dhe depo, elemente që e bëjnë më praktike për banim afatgjatë.
Një nga përparësitë e kësaj lagjeje është lidhja e ndërtesave me rrjetin e gjelbërimit të bllokut dhe zonës. Hapësirat e gjelbëruara janë të planifikuara me forma dhe funksione të ndryshme, duke ndikuar në një ambient më të këndshëm dhe cilësi më të mirë jetese.
Lokacioni në një zonë në zhvillim pranë Rrugës C siguron qasje të lehtë në rrugët kryesore, si dhe afërsi me shërbimet e nevojshme për përditshmëri.
Banesa është në shitje me çmim 141,750 euro, ndërsa kontrata e blerjes realizohet te noteri.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- 2 dhoma gjumi
- 2 banjo
- 1 Tarracë
- Dokumentacioni me Noter
- Orientimi: Lindje
- Mobilimi: Pa mobilim
- Sistemi i ngrohjes: KEDS
- Ashensor
- Garazh
- Vendparkim
Kontakti:
Agjenti: Edin Shabani
Emaili: edin.shabani@pro-rks.com
Numri kontaktues: +383 44 888 444
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