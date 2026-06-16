Nëse po kërkoni një banesë të organizuar mirë, në një nga lagjet më të preferuara për banim në Prishtinë, kjo pronë në Bregun e Diellit ofron lokacion praktik, hapësirë të mjaftueshme dhe kushte të përshtatshme për jetesë familjare.
Me sipërfaqe prej 99m², banesa ndodhet në rrugën “Elez Geci”, te Qendra Tregtare, dhe është e pajisur me fletë poseduese, me mundësi të realizimit të kontratës te noteri. Lokacioni e bën pronën të përshtatshme për ata që kërkojnë qasje të lehtë në shërbime të përditshme, shkolla, çerdhe, Qendrën e Mjekësisë Familjare dhe linjat kryesore të trafikut urban.
Banesa ka orientim nga lindja, jugu dhe veriu, duke siguruar ndriçim natyral dhe ajrosje të mirë gjatë ditës. Hapësirat e brendshme janë të organizuara në qëndrim ditor, kuzhinë me tryezari, tri dhoma gjumi, banjo, tualet, depo dhe dy ballkone, duke ofruar funksionalitet për një familje që kërkon komoditet dhe ndarje të mirë të hapësirave.
Sistemi i ngrohjes është i lidhur me Termokos, ndërsa ndërtesa është e pajisur me ashensor dhe ofron hapësirë për vendparkim. Banesa shitet me mobilim në sallon, kuzhinë dhe banjo.
Me çmim prej 245,000 euro, kjo banesë në Bregun e Diellit paraqet një mundësi të mirë për blerësit që kërkojnë pronë me dokumentacion të rregullt, lokacion të zhvilluar dhe hapësirë të përshtatshme për jetesë të përditshme.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- 3 dhoma gjumi
- 2 banjo
- 2 Tarraca
- Me fletë poseduese
- Dokumentacioni me Noter
- Orientimi: Lindje, Jug, Veri
- Mobilimi: Salloni, Kuzhina, Banjo
- Sistemi i ngrohjes: TermoKos
- Ashensor
- Vendparkim
- TV
Kontakti:
Agjenti: Flakon Jashari
Emaili: flakon.jashari@pro-rks.com
Numri kontaktues: +383 44 888 444
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