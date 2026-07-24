Për ata që kërkojnë hapësirë të bollshme, privatësi dhe tarraca të mëdha, ky penthouse në Bregun e Diellit paraqet një pronë të veçantë për banim në një nga lagjet më të kërkuara të Prishtinës.
Prona ndodhet në rrugën “Ibrahim Pacolli”, në kompleksin VA Residence 2, të ndërtuar nga Vëllezërit Asllani. Penthouse-i ofron 154m² hapësirë të brendshme dhe dy tarraca me sipërfaqe të përgjithshme prej 183m², duke krijuar kushte të përshtatshme për një jetesë të rehatshme familjare.
Tarracat mund të organizohen si ambiente për pushim, qëndrim të përbashkët dhe kalimin e kohës me familjen në hapësirë të hapur.Hapësirat e brendshme janë të organizuara në qëndrim ditor, kuzhinë, tri dhoma gjumi, tri banjo, një tualet dhe depo. Salloni, kuzhina dhe banjot janë të mobiluara, ndërsa orientimi nga lindja, perëndimi dhe jugu siguron ndriçim natyral gjatë pjesës më të madhe të ditës.
Ngrohja mundësohet me energji elektrike, ndërsa banesa është e pajisur edhe me kondicioner. Ndërtesa ka dy ashensorë, hapësira për vendparkim dhe dy garazhe të përfshira në çmim.
Bregu i Diellit ofron kushte të përshtatshme për jetesë familjare, me qasje të afërt në shkolla, çerdhe, Qendrën e Mjekësisë Familjare dhe transportin urban, si dhe lidhje të shpejta me qendrën e Prishtinës.
Prona është e pajisur me fletë poseduese, ndërsa dokumentacioni i shitblerjes realizohet te noteri.
Çmimi: 410,000 euro.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- 3 dhoma gjumi
- 4 banjo
- 2 Tarraca
- Me fletë poseduese
- Dokumentacioni me Note
- rOrientimi: Lindje, Perëndim, Jug
- Mobilimi: Salloni, Kuzhina, Banjo
- Sistemi i ngrohjes: KEDS
- Ashensor
- Garazh
- Vendparkim
- Kondicioner
- TV
Kontakti:
Agjenti: Milot Berisha
Emaili: milot.berisha@pro-rks.com
Numri kontaktues: +383 44 888 444
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