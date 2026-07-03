Nëse jeni në kërkim të një banese me lokacion të përshtatshëm, organizim funksional dhe qasje të lehtë në shërbimet e përditshme, kjo banesë në Ulpianë paraqet një mundësi të mirë për banim apo investim.
Banesa ka sipërfaqe prej 60m² dhe ndodhet në rrugën “Taulantia”, në një nga lagjet më të njohura dhe më të kërkuara të Prishtinës. Me orientim nga lindja dhe perëndimi, ajo ofron ndriçim natyral gjatë ditës dhe një organizim të përshtatshëm të hapësirave të brendshme.
Renditja përfshin qëndrim ditor, kuzhinë, dy dhoma gjumi, një banjo dhe një ballkon. Banesa ka ngrohje me Termokos, është e pajisur me kondicioner dhe shitet me mobilim të pjesshëm, duke përfshirë sallonin, kuzhinën dhe banjon.
Një përparësi tjetër është hapësira për vendparkim, ndërsa dokumentacioni është i rregullt, me fletë poseduese dhe kontratë që realizohet te noteri.
Ulpiana mbetet një nga zonat më praktike për jetesë në Prishtinë, falë afërsisë me shkolla, çerdhe, qendra mjekësore, lokale, zyra, konvikte studentore, universitete dhe Menzën e Studentëve.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- 2 dhoma gjumi
- 1 banjo
- 1 Tarracë
- Me fletë poseduese
- Dokumentacioni me Noter
- Orientimi: Perëndim, Lindje
- Mobilimi: Salloni, Kuzhina, Banjo
- Sistemi i ngrohjes: TermoKos
- Vendparkim
- Kondicioner
- TV
Kontakti:
Agjenti: Hashim Shala
Emaili: hashim.shala@pro-rks.com
Numri kontaktues: +383 44 888 444
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