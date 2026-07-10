Nëse jeni në kërkim të një banese funksionale në një zonë të zhvilluar të Prishtinës, kjo pronë në Mati 1 paraqet një mundësi të përshtatshme për banim ose investim.

Banesa ka sipërfaqe prej 66.67m² dhe ndodhet në rrugën “Ndue Përlleshi”, në kompleksin Ever Green, ndërtim nga Vëllezërit Asllani. Orientimi nga lindja dhe jugu i siguron ndriçim të mirë natyral gjatë ditës.

Hapësirat e brendshme janë të organizuara në qëndrim ditor, kuzhinë, një dhomë gjumi, një banjo dhe ballkon. Banesa është pjesërisht e mobiluar, ndërsa ngrohja mundësohet me energji elektrike dhe është e pajisur edhe me kondicioner.

Ndërtesa ka ashensor dhe ofron vendparkim, duke e bërë pronën të përshtatshme për një jetesë të rehatshme dhe praktike.

Mati 1 është një zonë me zhvillim të vazhdueshëm, me afërsi të shkollave, çerdheve, marketeve dhe rrugëve kryesore që mundësojnë lidhje të lehtë me qendrën e Prishtinës.

Banesa ka fletë poseduese, ndërsa kontrata e blerjes realizohet te noteri.

Karakteristika dhe informata të pronës:

  • 1 dhomë gjumi
  • 1 banjo
  • 1 Tarracë
  • Me fletë poseduese
  • Dokumentacioni me Noter
  • Orientimi: Lindje, Jug
  • Mobilimi: Salloni, Kuzhina, BanjoS
  • istemi i ngrohjes: KEDS
  • Ashensor
  • Vendparkim
  • Kondicioner

Kontakti:

Agjenti: Qendresa Balaj

Emaili: qendresa.balaj@pro-rks.com

Numri kontaktues: +383 44 888 444

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