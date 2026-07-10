Nëse jeni në kërkim të një banese funksionale në një zonë të zhvilluar të Prishtinës, kjo pronë në Mati 1 paraqet një mundësi të përshtatshme për banim ose investim.
Banesa ka sipërfaqe prej 66.67m² dhe ndodhet në rrugën “Ndue Përlleshi”, në kompleksin Ever Green, ndërtim nga Vëllezërit Asllani. Orientimi nga lindja dhe jugu i siguron ndriçim të mirë natyral gjatë ditës.
Hapësirat e brendshme janë të organizuara në qëndrim ditor, kuzhinë, një dhomë gjumi, një banjo dhe ballkon. Banesa është pjesërisht e mobiluar, ndërsa ngrohja mundësohet me energji elektrike dhe është e pajisur edhe me kondicioner.
Ndërtesa ka ashensor dhe ofron vendparkim, duke e bërë pronën të përshtatshme për një jetesë të rehatshme dhe praktike.
Mati 1 është një zonë me zhvillim të vazhdueshëm, me afërsi të shkollave, çerdheve, marketeve dhe rrugëve kryesore që mundësojnë lidhje të lehtë me qendrën e Prishtinës.
Banesa ka fletë poseduese, ndërsa kontrata e blerjes realizohet te noteri.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- 1 dhomë gjumi
- 1 banjo
- 1 Tarracë
- Me fletë poseduese
- Dokumentacioni me Noter
- Orientimi: Lindje, Jug
- Mobilimi: Salloni, Kuzhina, BanjoS
- istemi i ngrohjes: KEDS
- Ashensor
- Vendparkim
- Kondicioner
Kontakti:
Agjenti: Qendresa Balaj
Emaili: qendresa.balaj@pro-rks.com
Numri kontaktues: +383 44 888 444
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