Në zonën industriale të Milloshevës, në komunën e Obiliqit, ofrohet për shitje një truall me sipërfaqe prej 3.24 hektarësh, i përshtatshëm për kompani dhe investitorë që kërkojnë hapësirë të madhe për zhvillimin e veprimtarive afariste.
Prona ka qasje të drejtpërdrejtë në rrugë dhe është e pajisur me infrastrukturën e nevojshme, duke përfshirë ujësjellësin, kanalizimin dhe lidhjen me rrjetin e energjisë elektrike. Këto kushte krijojnë bazë të favorshme për zhvillimin e objekteve industriale, depove, qendrave logjistike, hapësirave prodhuese apo projekteve të tjera biznesore.
Lokacioni lehtësisht i qasshëm dhe pozicionimi brenda një zone industriale e bëjnë truallin të përshtatshëm për biznese që kanë nevojë për sipërfaqe të bollshme dhe lidhje të mirë me rrugët kryesore. Aktualisht, prona është e kategorizuar si tokë bujqësore.
Trualli është i pajisur me fletë poseduese, ndërsa kontrata e shitblerjes realizohet te noteri, duke mundësuar zhvillimin e procesit me dokumentacion të rregullt.
Çmimi i përgjithshëm i pronës është 1,231,200 euro, përkatësisht 3,800 euro për ari.
Për bizneset dhe investitorët që synojnë zgjerim apo zhvillimin e një projekti të ri në afërsi të Prishtinës, kjo pronë në Milloshevë paraqet një mundësi që duhet analizuar më nga afër.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- Me fletë poseduese
- Dokumentacioni me Noter
- Rrugë
- KEDS
- Ujë
- Kanalizim
Kontakti:
Agjenti: Artan Badivuku
Emaili: artan.badivuku@pro-rks.com
Numri kontaktues: +383 44 888 444
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