Nëse jeni në kërkim të një depoje me hapësirë të madhe, qasje të përshtatshme dhe mundësi organizimi sipas nevojave të biznesit, kjo pronë në Preoc paraqet një zgjidhje praktike për ruajtjen e mallrave, logjistikë apo veprimtari të ndryshme biznesore.
Depoja ka sipërfaqe prej 4660m² dhe ndodhet në Preoc, afër Lagjes Marigona Residence dhe Neptun. E strukturuar në përdhes, prona ofron hapësirë të hapur për shfrytëzim dhe mundësi ndarjeje në njësi të veçanta, me sipërfaqe minimale prej 1,158m².
Prona ka orientim nga të gjitha anët dhe është e pajisur me infrastrukturë të nevojshme, përfshirë qasjen në rrugë, energjinë elektrike, ujësjellësin dhe kanalizimin. Përveç hapësirës së brendshme, depoja ofron edhe 30 ari vendparkim, duke e bërë më praktike për nevoja operative të biznesit.
Me çmim prej 3.5 euro për m², apo 16,300 euro në muaj, kjo depo në Preoc është mundësi e përshtatshme për biznese që kërkojnë hapësirë të madhe, fleksibilitet dhe lokacion me qasje të mirë.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- 1 hapësirë
- Orientimi: Lindje, Perëndim, Jug, Veri
- Sistemi i ngrohjes: Nuk ka ngrohje
- Vendparkim
Kontakti: Hashim Shala
Emaili: hashim.shala@pro-rks.com
Numri kontaktues: +383 44 888 444
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