Nëse po kërkoni një hapësirë të përshtatshme për zhvillim biznesor, ndërtim të depove apo investim afatgjatë, ky truall në Suhadoll të Graçanicës ofron sipërfaqe të madhe, lokacion industrial dhe infrastrukturë të kompletuar.
Me sipërfaqe prej 3.10 hektarë, trualli ndodhet në një zonë industriale, duke e bërë të përshtatshëm për biznese që kanë nevojë për hapësirë funksionale, qasje të lehtë dhe mundësi zhvillimi në përmasa më të mëdha.
Prona ka qasje në rrugë dhe është e pajisur me lidhje në energji elektrike, ujësjellës dhe kanalizim, elemente të rëndësishme për zhvillimin e aktiviteteve afariste apo ndërtimin e objekteve industriale dhe magazinuese.
Trualli posedon fletë poseduese, ndërsa kontrata e blerjes realizohet te noteri, duke ofruar siguri dhe transparencë në procesin e blerjes.
Çmimi total i pronës është 1,860,000 euro, ndërsa çmimi për ari është 6,000 euro.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- Me fletë poseduese
- Dokumentacioni me Noter
- Rrugë
- KEDS
- Ujë
- Kanalizim
Kontakti:
Agjenti: Yll Kuçi
Emaili: ylli.kuqi@pro-rks.com
Numri kontaktues: +383 44 888 444
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