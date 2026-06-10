Nëse po kërkoni një hapësirë biznesi me potencial të mirë investimi, ky lokal në Matiçan ofron kombinimin e duhur mes sipërfaqes funksionale, lokacionit të zhvilluar dhe dokumentacionit të rregullt.
Lokali ka sipërfaqe prej 136m² dhe ndodhet në rrugën “Sokol Sopi”, në kompleksin Pika Comfort, ndërtim nga 4A Pika. Pozita në një zonë të zhvilluar, me qasje të afërt në rrugën kryesore dhe pranë shërbimeve të nevojshme, e bën këtë pronë të përshtatshme për veprimtari të ndryshme biznesore.
Hapësira e brendshme është e organizuar si një ambient i hapur pune, me një tualet, duke mundësuar përshtatje sipas nevojave të biznesit. Lokali ka orientim nga lindja dhe perëndimi, qasje në tarracën mbrapa lokalit dhe është i pajisur me tre kondicionerë, që e bëjnë më praktik për përdorim ditor.
Prona është e pajisur me fletë poseduese dhe dokumentacioni mund të realizohet përmes noterit, duke e bërë procesin e blerjes më të qartë dhe të sigurt.
Me çmim prej 421,600 euro, ky lokal paraqet mundësi të mirë për ata që kërkojnë hapësirë biznesi në një lokacion me zhvillim të vazhdueshëm në Prishtinë.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- 1 hapësirë
- 1 banjo
- 1 Tarracë
- Me fletë poseduese
- Dokumentacioni me Noter
- Orientimi: Lindje, Perëndim
- Sistemi i ngrohjes: Nuk ka ngrohje
- Kondicioner
Kontakti:
Agjenti: Faton Neziri
Emaili: faton.neziri@pro-rks.com
Numri kontaktues: +383 44 888 444
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