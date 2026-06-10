Nëse po kërkoni një banesë të gjerë në një zonë të zhvilluar dhe me qasje të lehtë në shërbimet kryesore të qytetit, kjo pronë në Emshir është një mundësi e përshtatshme për banim familjar apo investim.
Banesa ka sipërfaqe prej 135m² dhe ndodhet në Rrugën “Shefqet Shkupi”, në kompleksin Prishtina Stars, ndërtim nga Konak. Prona është e pajisur me fletë poseduese dhe dokumentacion të rregullt me noter, duke ofruar siguri më të madhe për blerësin.
Me orientim nga perëndimi, jugu dhe veriu, banesa përfiton ndriçim natyral gjatë ditës dhe ofron organizim funksional të hapësirave të brendshme. Ajo përfshin qëndrim ditor, kuzhinë, tri dhoma gjumi, dy banjo dhe depo, duke e bërë të përshtatshme për familje që kërkojnë komoditet dhe hapësirë të mjaftueshme.
Sistemi i ngrohjes është i mundësuar me energji elektrike, ndërsa ndërtesa ku ndodhet banesa është e pajisur me ashensor dhe ofron hapësirë për vendparkim. Banesa është pjesërisht e mobiluar, duke përfshirë sallonin, kuzhinën dhe banjot.
Një nga përparësitë kryesore të kësaj prone është mundësia e ndarjes së hapësirës në dy njësi të veçanta, 85m² dhe 50m². Kjo e bën banesën tërheqëse jo vetëm për banim, por edhe për investitorë që kërkojnë fleksibilitet në shfrytëzim.
Emshiri është zonë praktike për jetesë, me qasje të lehtë në hyrje të Prishtinës dhe afër shkollave, çerdheve, marketeve, transportit urban dhe Stacionit të Autobusëve.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- 3 dhoma gjumi2 banjo
- Me fletë poseduese
- Dokumentacioni me Noter
- Orientimi: Perëndim, Jug, VerI
- Mobilimi: Salloni, Kuzhina, Banjo
- Sistemi i ngrohjes: KEDS
- Ashensor
- Vendparkim
Kontakti:
Agjenti: Rion Dili
Emaili: rion.dili@pro-rks.com
Numri kontaktues: +383 44 888 444
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