Në një nga zonat më të kërkuara të Prishtinës, te Qafa, ofrohet për shitje banesa 80m², e cila kombinon lokacionin qendror me organizim praktik të hapësirave dhe kushte të përshtatshme për banim.
Banesa ndodhet në rrugën “UÇK”, afër “Credins Bank Kosova”, në ndërtimin e Ramiz Sadikut, një lokacion që ofron qasje të shpejtë në rrugët kryesore të qytetit dhe në shërbimet më të rëndësishme ditore.
Me orientim nga lindja, banesa ka ndriçim natyral dhe është e organizuar në qëndrim ditor, kuzhinë me tryezari, dy dhoma gjumi, banjo, tualet dhe ballkon. Hapësirat janë të përshtatshme për familje të vogla, çifte apo blerës që kërkojnë banesë funksionale në qendër.
Sistemi i ngrohjes është me Termokos, ndërsa prona ofron edhe garazh dhe vendparkim të mjaftueshëm, një përparësi e rëndësishme për zonën ku ndodhet.
Banesa është e pajisur me fletë poseduese dhe dokumentacioni mund të realizohet te noteri. Përveç pozitës qendrore, në afërsi gjenden shkolla, çerdhe, shtëpi të shëndetit, shërbime bankare dhe të gjitha facilitetet e nevojshme për jetesë të përditshme.
Me çmim prej 197,000 euro, kjo banesë te Qafa paraqet një mundësi të mirë për ata që kërkojnë pronë në zemër të qytetit, me qasje të lehtë, dokumentacion të rregullt dhe komoditet për banim.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- 2 dhoma gjum
- 2 banjo
- 1 Tarracë
- Me fletë poseduese
- Dokumentacioni me Noter
- Orientimi: Lindje
- Mobilimi: Salloni, Kuzhina, Banjo
- Sistemi i ngrohjes: TermoKos
- Garazh
- Vendparkim
Kontakti: Adonis Mulaku
Emaili: adonis.mulaku@pro-rks.com
Numri kontaktues: +383 44 888 444
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