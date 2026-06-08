Objekti me sipërfaqe 1500m² ofrohet me qira në Hajvali, Prishtinë, prapa Step Sports Center, në një lokacion të përshtatshëm për zhvillimin e veprimtarive të ndryshme biznesore.
Prona është e organizuar në disa nivele: bodrum 300m² me tri banjo dhe ashensor, përdhesë 300m² me dy banjo, kati i parë 320m² me dy banjo dhe një hapësirë, kati i dytë 320m² me dhjetë hapësira dhe tri banjo, si dhe kati i tretë nën kulm me 300m² hapësirë të hapur.
Me gjithsej 12 hapësira, 10 banjo, ashensor, garazh dhe vendparkim prej 500m², objekti ofron kushte të mira për organizim të brendshëm dhe funksionim praktik. Orientimi nga lindja dhe jugu siguron ndriçim natyral, ndërsa ngrohja është e mundësuar me energji elektrike.
Për shkak të sipërfaqes, ndarjes së hapësirave dhe qasjes së lehtë, objekti është i përshtatshëm për shkolla, klinika apo biznese që kërkojnë kapacitet më të madh në një lokacion të zhvilluar afër Prishtinës.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- 12 hapësira
- 10 banjo
- Orientimi: Lindje, Jug
- Sistemi i ngrohjes: KEDS
- Ashensor
- Garazh
Kontakti:
Agjenti: Vigan Limani
Emaili: vigan.limani@pro-rks.com
Numri kontaktues: +383 44 888 444
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