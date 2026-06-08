Objekti me sipërfaqe 1500m² ofrohet me qira në Hajvali, Prishtinë, prapa Step Sports Center, në një lokacion të përshtatshëm për zhvillimin e veprimtarive të ndryshme biznesore.

Buy Now

Prona është e organizuar në disa nivele: bodrum 300m² me tri banjo dhe ashensor, përdhesë 300m² me dy banjo, kati i parë 320m² me dy banjo dhe një hapësirë, kati i dytë 320m² me dhjetë hapësira dhe tri banjo, si dhe kati i tretë nën kulm me 300m² hapësirë të hapur.

Me gjithsej 12 hapësira, 10 banjo, ashensor, garazh dhe vendparkim prej 500m², objekti ofron kushte të mira për organizim të brendshëm dhe funksionim praktik. Orientimi nga lindja dhe jugu siguron ndriçim natyral, ndërsa ngrohja është e mundësuar me energji elektrike.

Për shkak të sipërfaqes, ndarjes së hapësirave dhe qasjes së lehtë, objekti është i përshtatshëm për shkolla, klinika apo biznese që kërkojnë kapacitet më të madh në një lokacion të zhvilluar afër Prishtinës.

Karakteristika dhe informata të pronës:

  • 12 hapësira
  • 10 banjo
  • Orientimi: Lindje, Jug
  • Sistemi i ngrohjes: KEDS
  • Ashensor
  • Garazh

Kontakti:

Agjenti: Vigan Limani

Emaili: vigan.limani@pro-rks.com

Numri kontaktues: +383 44 888 444