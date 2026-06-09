Në Veternik, në rrugën “Morava”, ofrohet për shitje shtëpia me sipërfaqe banimi prej 750m², e ndërtuar në truall prej 5 ari. Me hapësirë të madhe, organizim funksional dhe lokacion praktik, kjo pronë është e përshtatshme për familje që kërkojnë komoditet, privatësi dhe qasje të lehtë në qytet.
Shtëpia ka orientim nga lindja dhe është e strukturuar në bodrum, përdhes, kat dhe nënkulm. Hapësirat e brendshme përfshijnë qëndrim ditor, kuzhinë me tryezari, katër dhoma gjumi, një dhomë pune, utilit, depo, tri banjo, tarracë dhe ballkon. Kjo renditje mundëson shfrytëzim të mirë të hapësirës dhe krijon kushte të përshtatshme për jetesë familjare.
Për ngrohje, prona është e pajisur me kamin me dru, sistem me pelet, radiatorë dhe në disa pjesë edhe ngrohje nën dysheme. Gjithashtu, shtëpia ka të instaluar kondicioner, duke ofruar rehati në çdo sezon.
Oborri i mirëmbajtur është një nga përparësitë e pronës, duke krijuar hapësirë të këndshme për qëndrim të jashtëm, ndërsa brenda truallit ka vend të mjaftueshëm edhe për parkim. Shtëpia është pjesërisht e mobiluar, përfshirë sallonin, kuzhinën dhe banjot, si dhe posedon fletë poseduese dhe dokumentacion të rregulluar te noteri.
Veterniku mbetet një nga zonat më të kërkuara për banim në Prishtinë, për shkak të afërsisë me rrugët kryesore, qendrat tregtare dhe shërbimet e përditshme. Kjo pronë kombinon hapësirën e madhe të banimit me një lokacion të zhvilluar dhe të qasshëm.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- 4 dhoma gjumi
- 3 banjo
- 3 Tarraca
- Me fletë poseduese
- Dokumentacioni me Noter
- Orientimi: Lindje
- Mobilimi: Salloni, Kuzhina, Banjo
- Sistemi i ngrohjes: Dru, Pelet
- Vendparkim
- Kondicioner
- TV
Kontakti:
Agjenti: Rion Dili
Emaili: rion.dili@pro-rks.com
Numri kontaktues: +383 44 888 444
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