Nëse po kërkoni një shtëpi familjare në një zonë të qasshme dhe të zhvilluar të Prishtinës, kjo pronë në Veternik është një mundësi që duhet ta shihni patjetër.
Me sipërfaqe prej 200m², shtëpia ndodhet në rrugën “Shemsi Isufi”, prapa Gorenjes, në një lokacion që ofron afërsi me rrugët kryesore, qendrat tregtare dhe shërbimet e përditshme. Veterniku tashmë është kthyer në një nga zonat më praktike për banim, duke ofruar qetësi për jetesë dhe lidhje të shpejtë me pjesët më aktive të qytetit.
Shtëpia është e strukturuar në dy kate dhe ka orientim nga të gjitha anët, çka mundëson ndriçim natyral gjatë gjithë ditës. Hapësirat e brendshme janë të organizuara mirë dhe përfshijnë qëndrim ditor, kuzhinë, pesë dhoma gjumi, tri banjo, një tualet dhe dy ballkone, duke e bërë të përshtatshme për familje që kërkojnë më shumë hapësirë dhe funksionalitet.
Për ngrohje, prona është e pajisur me sistem me pelet, ndërsa posedon edhe kondicioner. Përveç hapësirave të brendshme, shtëpia ofron edhe garazh, vendparkim, depo dhe oborr të gjelbëruar, elemente që i japin më shumë rehati jetesës së përditshme.
E pajisur me fletë poseduese dhe me dokumentacion të rregulluar me noter, kjo shtëpi paraqet një ofertë serioze për blerësit që kërkojnë pronë të gatshme për banim në një lokacion të mirë të Prishtinës.
Karakteristika dhe informata të pronës
- 5 dhoma gjumi
- 4 banjo
- 2 Tarraca
- Me fletë poseduese
- Dokumentacioni me Noter
- Orientimi: Perëndim, Lindje, Jug, Veri
- Mobilimi: Salloni, Kuzhina, Banjo
- Sistemi i ngrohjes: Pelet
- Garazh
- Vendparkim
- Kondicioner
- TV
Kontakti:
Agjenti: Flakon Jashari
Emaili: flakon.jashari@pro-rks.com
Numri kontaktues: +383 44 888 444
