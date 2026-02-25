I vendosur në një zonë që njihet për qetësi, hapësirë dhe natyrë të hapur, në shitje është truall me sipërfaqe 30.75 ari në Jezerc, në kuadër të Ferizaj, me infrastrukturë të plotë - qasje në rrugë, energji elektrike, ujësjellës dhe kanalizim - i përshtatshëm për ndërtime të ulëta, banime individuale, shtëpi familjare apo vila ekologjike.
Pozicionimi i parcelës e bën atë të favorshme për ata që kërkojnë kombinimin mes privatësisë dhe qasjes së lehtë drejt qytetit, duke ofruar hapësirë të mjaftueshme për projektim të personalizuar sipas nevojave familjare apo investuese.
Prona posedon fletë poseduese dhe dokumentacion të rregullt dhe kontratë që realizohet te noteri, me çmim 6,500€ për ari.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- Me fletë poseduese
- Dokumentacioni me Noter
- Rrugë
- KEDS
- Ujë
- Kanalizim
Kontakti:
Agjenti: Benet Zaiti
Emaili: benet.zaiti@pro-rks.com
Numri i telefonit: +383 44 888 444
