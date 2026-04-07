Në Lagjen Qëndresa është në shitje një shtëpi me sipërfaqe 182m², e pajisur me fletë poseduese dhe e vendosur në një zonë të qetë banimi.
Prona është e organizuar në përdhes dhe përfshin qëndrim ditor, kuzhinë, tri dhoma gjumi, dy banjo dhe ballkon, duke ofruar një shpërndarje praktike për jetesë familjare. Orientimi nga të gjitha anët mundëson ndriçim natyral gjatë gjithë ditës.
Shtëpia është e ndërtuar në truall prej 4 Ari, duke siguruar hapësirë të mjaftueshme për vendparkim, si dhe garazh.
Ngrohja është e mundësuar me energji elektrike, ndërsa lokacioni ofron afërsi me markete, dyqane dhe shërbime të tjera të përditshme.
Kombinimi i hapësirës, qetësisë dhe qasjes së lehtë në shërbime e bën këtë pronë një opsion të përshtatshëm për banim.
Karakteristika dhe informata të pronës
- 3 dhoma gjumi
- 2 banjo
- 1 Tarracë
- Me fletë poseduese
- Dokumentacioni me Noter
- Orientimi: Lindje, Perëndim, Jug, Veri
- Mobilimi: Salloni, Kuzhina, Banjo
- Sistemi i ngrohjes: KEDS
- Vendparkim
- Kondicioner
- Garazh
- TV
