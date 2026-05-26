Në Veternik është në shitje një hapësirë me sipërfaqe 299m², e cila mund të shfrytëzohet si zyrë, e vendosur në kompleksin EXDC-3, ndërtim nga EXDC.

E orientuar nga të gjitha anët, prona ofron tri hapësira të shfrytëzueshme, dy banjo dhe tarracë, duke krijuar kushte të përshtatshme për organizim të aktiviteteve afariste.

Ngrohja është e mundësuar me energji elektrike, ndërsa objekti është i pajisur me ashensor, duke siguruar funksionalitet në përdorim të përditshëm.

Lokacioni në Veternik, me qasje të shpejtë në rrugë kryesore dhe afërsi me qendra tregtare, e bën këtë hapësirë të përshtatshme për biznese që kërkojnë lidhje të mirë me pjesë të ndryshme të qytetit.

Karakteristika dhe informata të pronës

  • 3 hapësira
  • 2 banjo
  • 1 Tarracë
  • Me fletë poseduese
  • Dokumentacioni me Noter
  • Orientimi: Veri, Jug, Lindje, Perëndim
  • Mobilimi: Banjo, Dhoma
  • Sistemi i ngrohjes: KEDS
  • Ashensor
  • Vendparkim
Agjent: Blerona Sekiraqa
Numri kontaktues: +383 44 888 444